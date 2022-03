Gewerbekultur in Pforzheim bekommt den alten Schlachthof

Zuschauerapplaus im Sitzungssaal: Nach 20 Jahren hartnäckigem Ringen steht die Genossenschaft Gewerbekultur kurz vor dem Ziel. Sie kann den alten Schlachthof in der Pforzheimer Oststadt zu einer Einheit von Wohnen, Arbeiten und Kultur umgestalten. Dafür machten der Planungs-, der Bau- und der Kulturausschuss am Dienstag in einer gemeinsamen Sitzung mit jeweils zweidrittel Mehrheit den Weg frei.

Vorausgesetzt, der Gemeinderat bestätigt am 5. April diesen Beschluss, können die rund 75 Genossen jetzt die Ärmel aufkrempeln, die Finanzierung inklusive 1,5 Millionen Euro vom Land endgültig festzurren und die Verwirklichung ihres Traums vom generationenübergreifenden Wohn-, Kultur- und Arbeitsort anpacken.

Die Stadt Pforzheim stellt dafür zunächst die Kerngebäude des teilweise denkmalgeschützten alten Schlachthofs zur Verfügung. In einem zweiten Schritt besteht dann auch noch westlich davon die Möglichkeit, Gelände zu entwickeln.

Stadtpolitisch Betrachtet ist die Entscheidung auch eine Bestätigung des 2018 beschlossenen Rahmenplans für die Oststadtentwicklung. Dieser sieht drei Impulszonen für eine grundsätzliche Aufwertung des Stadtteils vor. Eine davon ist das seit zwei Jahrzehnten nahezu unbeachtete Schlachthofareal.