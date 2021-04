Gießroboter dreht auf Pforzheimer Hauptfriedhof seine Runden

Die Bewässerung bepflanzter Friedhofsgräber kann ganz schön zeitintensiv sein. In Pforzheim haben mehrere Gärtnereien deshalb ein Pilotprojekt gestartet, bei dem ein Roboter eingesetzt wird.

Jeder Hobbygärtner kennt das lästige Übel der Gartenbewässerung. Besonders schlimm ist es im Hochsommer, wenn man mit dem Gießen fast gar nicht mehr hinterherkommt. Gerade auch auf dem Friedhof kennen viele dieses Problem, die dann täglich ans Grab eines verstorbenen Menschen müssen, um die Blumen zu bewässern, weil diese verwelken, wenn sie mal einen Tag nicht gegossen werden.

Auch in den Friedhofsgärtnereien ist das ein Problem, denn zum Gießen soll man die frühen Morgen- oder späten Abendstunden nutzen. Und für diese Zeiten Personal zu organisieren, ist nicht immer einfach, denn manuelle Bewässerung ist zeitintensiv. Seit einem halben Jahr ist auf dem Pforzheimer Hauptfriedhof nun ein Gießroboter unterwegs, der die Bewässerung der Gräber übernimmt.

Vier Friedhofsgärtnereien haben sich für dieses Projekt zusammengeschlossen und testen derzeit den Einsatz des akkubetriebenen Roboters auf fünf Grabfeldern. Einer der Mitarbeiter ist Zdravko Perica, er ist gelernter Grafik-Designer und verfügt Computer-Kenntnisse, was ihm nun auch in seinem Beruf als Friedhofsgärtner zugute kommt.

Perica überwacht die Fahrtstrecken des 200-Liter-Wassertanks auf Rädern und gleicht eventuelle Fehler im Programm aus. Mit dem Tablet in der Hand und einer umgeschnallten Fernbedienung läuft er hinter dem fahrenden Roboter her und vergleicht, ob die eingespeicherten Routen eingehalten werden.

In mühsamer Kleinarbeit wurden zentimetergenaue Haltepunkte gesetzt und abgespeichert, sodass das Gießfahrzeug erkennt, wo und wie viel Wasser abgeladen werden soll. Beim Grab angekommen spritzt aus einem etwa ein Meter langen Rohr ein gleichmäßiger, künstlicher Regen auf die Pflanzen.

Gießroboter wird individuell programmiert

Eine besondere Herausforderung ist die Entfernung vom Fußweg vor dem Grab bis zu den Pflanzen. Steht hinter einem Grabstein ein Busch, der mit bewässert werden soll, so muss der Wasserdruck erhöht werden, damit auch diese Pflanze erreicht wird. Manchmal ist es auch nötig, von zwei Seiten zu gießen, da in einigen Fällen der Grabstein ein Gießen von vorne verhindert.

Im Vergleich zu einem fest installierten Bewässerungssystem mit durchgehenden Schläuchen können durch die exakte Programmierung für einzelne Felder individuelle Rhythmen eingestellt werden, sodass beispielsweise die Sonnenblumen auf dem ersten Grab morgens und abends gegossen werden, das nebenan liegende Grab aber nur alle drei Tage bewässert wird.

Nachdem der Gießroboter an der Tankstelle gefüllt worden ist, fährt er langsam auf dem geteerten Weg zu seinem nächsten Einsatzort. Vor den Kurven drosselt er seine Geschwindigkeit, denn das herumschwappende Wasser könnte das kleine Fahrzeug sonst zum Kippen bringen. Besonders auf den Grasstreifen mit den Gehwegplatten wird der geländegängige Wagen gefordert, die Kurven sicher zu meistern.

Für die Erprobungsphase wurden an den Wendepunkten und bei Schräglagen durch Wegsteine große Platten ausgelegt, um Unebenheiten auszugleichen. Hauptsächlich soll das Gießfahrzeug in den Nachtstunden zwischen 19 und 7 Uhr im Einsatz sein, weil in diesem Zeitraum wenig Friedhofsbesucher unterwegs sind.

Das selbstfahrende Fahrzeug ist mit verschiedenen Sensoren ausgerüstet, welche den Wagen stoppen, wenn ein Hindernis in den Weg kommt. Fünf Grabfelder werden derzeit durch den automatischen Gießroboter abgedeckt. Wenn die Probezeit beendet ist, könnte er auf dem Hauptfriedhof oder auf den Friedhöfen in den Stadtteilen eingesetzt werden.