Die Besucher können es kaum abwarten: Noch während die Aussteller an Ständen und in Geschäften ihre Waren richten, strömen die Menschen beim Goldstadtfieber nach Pforzheim. Doch nicht nur die Besucher legen vor dem offiziellen Start los.

Fast schien es so, als müsse man sich an diesen Anblick erst wieder gewöhnen: Bei der Jubiläumsausgabe des Goldstadtfiebers in Pforzheim strahlten am Sonntagnachmittag die Augen der Besucher mit der Sonne förmlich um die Wette.

Besser hätten die äußeren Bedingungen für diesen Event gar nicht sein können, den der städtische Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) zum inzwischen zehnten Mal organisiert und veranstaltet hat. Entsprechend groß war auch der Andrang, anfangs vor allem über die Bahnhofstraße.

Von dort aus zog es die Menschen schon vor dem offiziellen Beginn, als an den Ständen und Geschäften noch die letzten Details vorbereitet wurden, in großer Zahl hinunter in Richtung Leopoldplatz. Dort auf der Hauptbühne lief das Musikprogramm bereits, in dem Fall vertreten durch „Melodic Music“, die den Auftakt machten.

Menschenschlangen bilden sich vor Geschäften und Ständen in Pforzheim

Schon zu diesem Zeitpunkt herrschte ein geschäftiges Treiben in der Innenstadt, wie man es nicht alle Tage zu sehen bekommt. An vielen Stellen bildeten sich vor den Geschäften und Ständen kleinere Schlangen, vor allem immer dann, wenn dort Attraktionen geboten waren, seien es Glücksspiele, handgemachte Musik oder Geschenke.

Die Atmosphäre war bereits da erkennbar entspannt. Viele nutzten die Gelegenheit zum gemütlichen Schlendern oder genossen die Zeit mit ihrer Familie. Ohnehin hatte man für die Kinder eine Menge aufgeboten, zwischen Kettenkarussell und spezieller Rutschbahn am Marktplatz. Auch dieses Angebot wurde offenkundig gerne angenommen.

Schöner kann es meines Erachtens nicht sein. Peter Boch, Oberbürgermeister

Entsprechend groß war auch die Freude bei Oberbürgermeister Peter Boch (CDU), der das Goldstadtfieber am frühen Nachmittag offiziell eröffnet hatte. „Es freut mich unglaublich, dass dieses Jahr das Wetter so mitspielt. Das ist doch großartig“, sage er. „Wir sind draußen, haben Sonnenschein und es ist etwas los in der Stadt. Schöner kann es meines Erachtens nicht sein.“ Auch deshalb freue er sich schon, an diesem Nachmittag selbst durch die Stadt zu flanieren und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Livemusik am Leopoldplatz und in der Fußgängerzone

Möglich gewesen sein sollte das nicht zuletzt an einer der vielen Stellen, an denen die Besucher abseits des Bummels und Stöberns auch einmal innehalten und es sich gemütlich machen konnten. An manchen Stellen wurden sie dabei von Livemusik begleitet.

Die gab es nämlich nicht nur am Leopoldplatz auf der Hauptbühne, wo drei Bands – neben Melodic Music traten hier Touch Wood und Rock Brigade auf – für einen abwechslungsreichen Mix aus Rock- und Popklassikern in ganz unterschiedlichen Arrangements sorgten, sondern beispielsweise auch in der Fußgängerzone Richtung Marktplatz.

Schwierige Rahmenbedingungen für das Goldstadtfieber

„Uns wird ja richtig warm ums Herz“, erklärte dementsprechend WSP-Direktor Oliver Reitz. Nicht alleine wegen der angenehmen Temperaturen inmitten eines „rauen Herbstes“, der sich ein Stück weit auch in der Organisation des zehnten Goldstadtfiebers niedergeschlagen hat. „Es war selten eine Situation, wo es so schwierig war, unter diesen Rahmenbedingungen solche Veranstaltungen mit großer Freude zu betreiben.“

Reitz erinnerte in dem Kontext an den Krieg in der Ukraine, aber auch an die „Zwänge und Risiken, die sich alleine für die Energiewirtschaft aktuell ergeben“. Zudem sind gestiegene Zahlen bei den Corona-Infektionen und die starke Inflation Themen, die die Menschen derzeit beschäftigen. „All das ist da und kommt auch in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich noch stärker auf uns zu“, sagte er.

Besonders der Einzelhandel müsse sich in dieser Situation zurechtfinden. „Umso wichtiger und umso erfreulicher finde ich aber auch, was sich der Handel alles hat einfallen lassen“, verwies Reitz auf die diversen Aktionen und Angebote. „Es sind viele Aktionen von Kulturschaffenden“ und alleine die Antikmeile mit 40 Ständen lockte die Menschen in großer Zahl in die Innenstadt. „All das macht mir große Freude“, versicherte Reitz.