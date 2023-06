Griff in die Kasse: Jugendlicher klaut dreistelligen Geldbetrag in einer Nettofiliale in Pforzheim

Während eines Kassiervorgangs hat ein Jugendlicher einen dreistelligen Geldbetrag aus einer Kasse in einer Nettofiliale in Pforzheim geklaut. Danach flüchtete er mit einem weiteren Mann. Nun sucht die Polizei nach den zwei Jugendlichen.

Ein unbekannter junger Mann hat am Dienstagabend einen dreistelligen Betrag aus einer Kasse in einer Nettofiliale in Pforzheim geklaut. Daraufhin flüchtete er, teilte die Polizei mit.

Während des Kassiervorgangs griff der junge Mann kurz vor 20 Uhr in die Kasse des Supermarkts im Stadtteil Eutingen. Danach flüchtete er mit einer weiteren Person über die Waldhornstraße in Richtung Feuerwehrhaus und Karl-Friedrich-Schule. Währenddessen verlor er einen Teil seiner Beute.

In der Nähe des Feuerwehrhauses beobachteten Zeugen wie die beiden Männer ihre Kleidung wechselten. Im weiteren Verlauf, auf dem Fluchtweg durch ein Kindergartengrundstück und anschließend über eine Brücke der Enz, entledigten sich die Personen eines mitgeführten Rucksacks. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwägen blieb erfolglos.

Zeugen beschreiben Aussehen der Jugendlichen

Der erste Mann war zwischen 16 und 18 Jahre alt. Er war 165 cm groß, athletisch und von südländischem Erscheinungsbild mit blondem lockigen Haar. Er trug einen Mund-Nasen-Schutz und eine dunkle Winterjacke mit Kapuze und einer dunklen langen Stoffhose.

Der zweite Mann war ebenfalls ungefähr zwischen 16 und 18 Jahre alt. Er war 180 cm groß, athletisch und von südländischem Erscheinungsbild mit schwarzem Haar. Er trug einen Mund-Nasen-Schutz und weiße Schuhe.