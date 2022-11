Schüsse abgefeuert?

Großeinsatz der Polizei: Zeugen berichten von größerer Schlägerei in Pforzheim

Was war am Schloßberg in Pforzheim los? Zeugen schildern eine Schlägerei. Offenbar traf sich eine Gruppe von bis zu zehn Personen mit Schlagwerkzeugen. Es soll auch geschossen worden sein.