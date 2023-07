Gruschtelmarkt in Pforzheim

Großer Andrang beim Abendflohmarkt

Die Schnäppchenjäger unter den Gruschtlern kommen gerne ein bisschen früher. So wie am Freitag. Offizieller Beginn des Abendflohmarktes war um 18.30 Uhr, doch da waren schon einige Geschäfte getätigt und die Fußgängerzone in der Östlichen Karl Friedrich Straße so voll, dass kaum noch ein Durchkommen war.