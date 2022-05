Großer Andrang beim Blogger-Flohmarkt in Pforzheim

Patrizia Palme ist seit neun Jahren Influencerin. Am Samstag hat sie Produkte ihrer Kunden bei einem Flohmarkt in Pforzheim verkauft. Der Erlös geht an das Kinderhospiz Sterneninsel.

Das Leben als Influencer bedingt es gewissermaßen, dass man viele Produkte zu Hause hat, die man eigentlich nicht mehr braucht. So erging es auch Patrizia Palme, die seit neun Jahren als Influencerin in den sozialen Medien aktiv ist und sich zwischenzeitlich eine große Fan-Basis erarbeitet hat – 403.000 Follower hat sie allein auf Instagram.

„Mit der Zeit sammelt sich einiges zu Hause an, weil man einiges von den Kunden zugeschickt bekommt“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Redaktion.

Daraus ist die Idee zu einem Blogger-Flohmarkt entstanden, zu dem sie am Samstagnachmittag gemeinsam mit ihrer Schwester Katrin (247.000 Follower auf Instagram) ins Café Eden eingeladen hat.

Feste Preise gibt es auf dem Blogger-Flohmarkt in Pforzheim nicht

„Ich dachte, ich muss unbedingt ausmisten“, verrät Palme. Das betraf nicht nur die Produkte, die sie bekommen hat, sondern auch eigene Sachen. „Vieles ist auch von mir selber.“

Was sie nicht mehr braucht, das will sie an diesem Tag zu Geld machen – natürlich nicht, um selbst davon zu profitieren. „Das Geld geht an die Sterneninsel“, versichert sie. Die Arbeit am Kinderhospiz schätze sie und will sie deshalb mit ihren Möglichkeiten auch unterstützen.

Feste Preise gibt es bei dem Flohmarkt am Samstag aber keine. Wer sich für eines der Produkte interessiert, der soll dafür bezahlen, was ihm eben möglich ist.

Ein Dankeschön nicht zuletzt auch an die vielen jungen Fans, deren Taschengeld noch nicht so üppig ausfällt. Diese sind zum Flohmarkt auch in großer Zahl gekommen. Draußen vor dem Café Eden hat sich eine Schlange gebildet. Nur nach und nach werden sie eingelassen.

Erwartungen habe sie nicht gehabt, so die Pforzheimer Influencerin

Man steuere den Zugang nach Gefühl, verrät Palme diesbezüglich. Drinnen ist es trotzdem ziemlich voll. Es herrscht schon am Mittag ein relativ dichtes Gedränge, wie man es während der Pandemie schon nicht mehr kannte. Das Tragen der Maske ist dennoch nur freiwillig.

„Zum Glück gibt’s ja keine Maßnahmen mehr“, bemerkt Palme, die sich über diesen großen Zuspruch freut. „Wir haben gar keine Erwartungen gehabt“, erzählt sie von den Anfängen der Idee zu einem solchen Blogger-Flohmarkt, die schon länger vorhanden gewesen sei.

Flohmarkt findet im Pforzheimer Café Eden statt

Es ist auch das erste Mal, dass sie einen solchen veranstalten. Palme hat ihn zusammen mit ihrer Schwester geplant. Zwei Monate ist es her, dass sich die Idee dann konkretisiert hat.

Sie gingen auf die Besitzer des Café Eden zu. Persönliche Kontakte habe es ohnehin schon gegeben. Die Zusage, dass sie die Räumlichkeiten bekommen, war so gesehen nur noch eine Formalität.

Die Stimmung bei diesem Flohmarkt beschreibt Palme als entspannt und relaxt. Mit vielen ihrer Fans, die ab und an auch um ein Foto bitten, hat sie über Instagram Kontakt, sagt Palme.

Auf dem Flohmarkt in Pforzheim wird Palme oft von Fans angesprochen

Eine habe sie beispielsweise angesprochen und Tipps wegen des Hundes gegeben. „Das ist schon sehr freundschaftlich“, bestätigt sie, während die Besucherinnen und Besucher hinter ihr zwischen Lampen, Beauty-Sachen und Rucksäcken nach einem Erinnerungsstück an diesen Flohmarkt suchen.

„Ich hoffe, ich fahre mit einem leeren Auto zurück“, sagt Palme dazu. Dann muss sie auch schon wieder zurück an ihren Stand und sich um ihre Fans kümmern, mit denen sie ganz einfach „einen schönen Tag verbringen“ möchte.