Rettungswagen vor Ort

Reizgas an der Nordstadtschule in Pforzheim versprüht: mehrere Verletzte

Eine Reizgasattacke gab es am Freitagmorgen an der Nordstadtschule in Pforzheim. Derzeit läuft ein großer Einsatz der Polizei. Auch Feuerwehr und Rettungswagen sind vor Ort.