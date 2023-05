Großer Zuspruch beim Kulturfest der Pforzheimer Fatih Moschee

Es ist ein Fest für die ganze Familie, bei dem man zusammensitzen und Bekannte treffen kann, die man schon lange nicht mehr gesehen hat: das Fest der Kulturen rund um die Fatih Moschee an der Eutinger Straße.

Mit bis zu 50.000 Besucherinnen und Besuchern rechnet Yavuz Çevik, Generalsekretär und Dialogbeauftragter im Vorstand der Fatih Moschee, über das viertägige Fest am Wochenende.

Lange Schlangen vor den Essensständen rund um die Fatih Moschee

Bereits am ersten Tag, dem Feiertag am Donnerstag, spielte das Wetter mit und der Zuspruch war groß. Lange Schlangen bildeten sich vor den Essensständen, wo es kulinarische Köstlichkeiten wie Lahmacun (türkische Pizza), Börek (Strudel aus Yufka-Teig), Lokma (Hefeteig-Häppchen), Adana Kebap, Sarma (kleine Kohlrouladen oder gefüllte Weinblätter), Çay (türkischer Tee) und zahlreiche Kuchen gab.

Alles selbst zubereitet von den rund 120 ehrenamtlichen Männern und Frauen, die bereits seit drei Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt sind.

Es freut uns immer wieder, dass wir viel Zuspruch erhalten. Yavuz Çevik, Generalsekretär im Vorstand der Fatih Moschee

Ganz besonders stolz zeigte sich Çevik im Gespräch mit dieser Redaktion, „dass wir auch von der Pforzheimer Bevölkerung wahrgenommen werden und dass wir ein Teil von Pforzheim sind. Es freut uns immer wieder, dass wir viel Zuspruch erhalten. Das ist sehr schön“. Seit mehr als zehn Jahren organisiert die Fatih Moschee im Mai ihr Kulturfest – falls nicht der Fastenmonat Ramadan in diese Zeit fällt, dann wird das Kulturfest verschoben.

Zum Auftakt am Vatertag erinnerten Kinder mit selbst bemalten T-Shirts an die elf vom Erdbeben in der Türkei betroffenen Städte und die mehr als 50.000 Todesopfer der Beben. Das Fest beginnt jeden Tag ab 9 Uhr mit Frühstück und geht bis in den Abend. Drei Mal täglich bietet das Gemeindemitglied Cebrail Okumus Moschee-Führungen an: um 12, 14 und 16 Uhr.

Wir sind offen für alle. Yavuz Çevik, Generalsekretär im Vorstand der Fatih Moschee

Die Fatih-Gemeinde hat rund 700 Mitglieder und repräsentiert 2.500 Menschen. „Wir sind offen für alle“, erklärt Çevik und weist darauf hin, dass die Moschee auch für spontane Besuche offen sei und auf Nachfrage auch außerhalb des Kulturfestes Moschee-Führungen kurzfristig möglich sind.

Die Fatih Moschee wurde vor 31 Jahren eröffnet, finanziert durch Mitgliedsbeiträge und Spendengelder der Pforzheimer Gläubigen. Im Untergeschoss sind die Wohnung des Religionsgelehrten, Gästezimmer, eine Bibliothek, ein Jugendraum, Waschräume, eine Cafeteria, Lebensmittelladen und Büro.

Im Erdgeschoss ist der große Gebetsraum mit Empore für bis zu 900 Personen. Ein Kronleuchter mit 120 Lampen und 20.000 Kristallsteinen beleuchtet den Gebetsraum.

Neben den Essensangeboten und einer Hüpfburg für Kinder gibt es bei dem Kulturfest auch kommerzielle Marktstände mit Angeboten von Heilsteinen bis zu Informationen über professionelle Zahnbehandlungen, von Damenkleidern über den Obststand mit grünen Mirabellen bis zu Informationen über den ambulanten, kultursensiblen Pflegedienst von Ayten Aslan, der seit 2020 mit der Tagespflege in Brötzingen durch den gewollten Austausch der Kulturen die Tagespflege in Pforzheim bereichert.