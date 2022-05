Grüne Damen und Herren am Klinikum in Pforzheim suchen Verstärkung

Gesucht werden Menschen, die zuhören können, die Freude am Umgang mit Menschen haben und Einfühlungsvermögen. Und sie müssen bereit sein, anderen Menschen, und zwar Patientinnen und Patienten im Siloah St. Trudpert Klinikum, einen halben Tag in der Woche Zeit und Zuwendung zu schenken. Der Job, von dem die Rede ist: Grüne Damen und Herren.

Wer auf einer der Stationen im Siloah Patientin oder Patient ist, bekommt an drei Tagen in der Woche einen besonderen Besuch: Eine Grüne Dame oder ein Grüner Herr schaut vorbei.

An ihrer hellgrünen Dienstkleidung sind die ehrenamtlichen Kräfte leicht erkennbar. Sie hören den Patienten zu, begleiten bei kleinen Spaziergängen im Park, erledigen Besorgungen im Haus, vermitteln Kontakte und erfüllen auch mal Wünsche im Rahmen der Möglichkeiten.

Grünen Damen und Herren unterstützen Klinikpersonal in Pforzheim

So sind die Grünen Damen und Herren auch eine Unterstützung für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Stationen, deren Zeit für ausführliche Gespräche oft nicht ausreicht.

Jede Grüne Damen und jeder Grüne Herr bringt sich mit seinen individuellen Kompetenzen und Erfahrungen ein, um Kranken auf dem Weg zur Genesung zu helfen.

Sehr gerne möchte die Leiterin der Grünen Damen und Herren am Siloah, Christine Schwarz, das Angebot wie vor der Corona-Pandemie wieder auf fünf Tage ausweiten. Momentan besteht ihr Team aus neun Personen und die können nur noch drei Tage abdecken. Deshalb wird „Nachwuchs“ gesucht, „Menschen mit Lebenserfahrung“, konkretisiert Schwarz.

Die Organisation der Grünen Damen und Herren wurde in Deutschland 1969 nach dem Vorbild der amerikanischen Volunteer Services gegründet. Heute besuchen bundesweit über 7.500 professionell arbeitende Laien kranke und hilfebedürftige Menschen in mehr als 700 Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen. Im Pforzheimer Siloah St. Trudpert Klinikum sind die Grünen Damen und Herren seit 1988 aktiv.

Leiterin der Grünen Damen und Herren sagt, Gespräche seien das Wichtigste

In Dreier-Teams treffen sich die Ehrenamtlichen morgens um 8 Uhr in ihrem Büro, tauschen sich kurz aus und ziehen ihr Erkennungszeichen, die grünen Kittel als Arbeitskleidung, an. „Dann geht’s ab auf die Stationen, in die Patientenzimmer“, erklärt Schwarz.

Manchmal freuen sich die Patienten über einen kurzen Plausch, manchmal kann ihnen mit einer kleinen Besorgung, mit Hilfe bei der Anmeldung für das Multimediapaket oder einem kleinen Spaziergang geholfen werden. „Das Wichtigste sind jedoch die Gespräche“, betont die Leiterin der Grünen Damen und Herren. Während einer kleinen Kaffeepause tauscht sich das Team der Ehrenamtlichen aus und zum Abschluss des Vormittags trifft man sich wieder zum Mittagessen in der Cafeteria.

Christine Schwarz leitet die Pforzheimer Grüne Damen seit acht Jahren

Schwarz selbst hatte einst als Patientin bei einer Meniskusoperation Besuch einer Grünen Dame erhalten. Bereits damals, im Alter von Mitte 40, hatte sie sich vorgenommen, im Ruhestand als Grüne Dame aktiv zu werden, und das hat sie gemacht.

Seit 15 Jahren ist sie inzwischen dabei. In der Folge kamen weitere Ehrenämter auf sie zu und vor acht Jahren hat sie die Leitung bei den Grünen Damen und Herren übernommen.

Während Corona durften die Grünen Damen und Herren keine Patienten besuchen

Als das Klinikum wegen der Corona-Pandemie für Besucher und Ehrenamtliche geschlossen war, hat Schwarz gemerkt, wie sehr ihr diese Arbeit und der Kontakt zu den Menschen fehlten. Seit Juni vergangenen Jahres dürfen die Grünen Damen und Herren ihrer Arbeit wieder nachgehen.

„Es ist eine erfüllende Aufgabe, kranke Menschen zu unterstützen. Es kommt so viel zurück“, erklärt Schwarz und denkt dabei an zahlreiche dankbare Patienten, die sie nach dem Besuch mit einem Strahlen im Gesicht verabschiedeten und an „das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben“.