Kürzlich eröffnete er sein digitales Bürgerbüro, und nachdem die Infektionszahlen in Pforzheim gesunken sind, zeigt sich Felix Herkens auch live bei einigen wenigen „klassischen“ Wahlkampfterminen.

Am vergangenen Samstag, zwei Wochen vor den Wahlen, hatte der Landtagskandidat der Grünen in Birkenfeld seinen ersten Infostand.

Im Gespräch mit dieser Redaktion beschreibt Herkens den großen Aufwand, den er mit seinem Team aus Ehrenamtlichen in den digitalen Wahlkampf gesteckt hat mit dem Ziel, ein Direktmandat zu erringen. Gelingt ihm das, hat er am Tag nach der Wahl gleich zwei gute Gründe zu feiern. Wenn nicht, will er sich seinen Geburtstag am 15. März trotzdem nicht verderben lassen.