Musik, Theater, Spiele und Kulinarik stehen am Wochenende im Stadtgarten in Pforzheim auf dem Programm. Die Veranstaltung „GrünTöne“ hat Tradition.

Das WerkStadt-Festival nimmt weiter Fahrt auf. Sechs Wochen lang, bis Ende Juli, macht das städtische Kulturamt mit 65 Partnern und unterschiedliche Kultursparten die Stadt auf Plätzen, im Grünen in Parks oder entlang der Flussufer zum Kultur- und Erlebnisraum.

Am kommenden Wochenende stehen die „GrünTöne“ im Stadtgarten auf dem Programm. Geboten werden Musik, Theater, Spiele, Ausschankwagen und Foodtrucks mit kulinarischen Angeboten von herzhaft bis süß.

Die Veranstaltung „GrünTöne“ hat eine lange Tradition. Sie entstand in den 1980er Jahren als „Begegnung im Stadtgarten“ auf Initiative des Südwestdeutschen Kammerorchesters (SWDKO). Seither wurde die Veranstaltung stetig weiterentwickelt, „den Bedürfnissen angepasst“, wie Kulturamtsleiterin Angelika Drescher erklärt.

Programm auf vier Bühnen: Die „GrünTöne“ sollen für jeden etwas bieten

Am Sonntag wird im Stadtgarten ein abwechslungsreiches Programm auf vier Bühnen geboten. Sollte es regnen, wird auf Räumlichkeiten rund um den Stadtgarten ausgewichen. Das SWDKO macht um 14 Uhr den Auftakt im Innenhof des Reuchlinhauses. Parallel gibt es Chorgesänge mit Rhythmic Choir und TonArt auf der Bühne in Brunnennähe.

Für jeden Musikgeschmack sei etwas dabei, stellt Alexander Weber vom Kulturamt fest und weist auf Salonmusik der 20er Jahre von den Palastperlen hin, auf die Band Quiet Lane, die Folkmusik macht, das Pforzheimer Gitarrenorchester, Luis Vicarios spanisches Programm „Viva la musica“ und Acoustic Rock mit Selina Cifrik.

Zum Abschluss ab 18 Uhr gibt es Rockmusik mit The Sciences. Auch das Figurentheater Raphael Mürle ist dabei, ebenso wie Clownkunst mit Roger Koch.

Kinder- und Jugendtheatertag wartet mit Workshops auf

In die „GrünTöne“ integriert wurde der Kinder- und Jugendtheatertag mit Workshops und einer theatralen Präsentation um 17 Uhr. In einem Zelt bietet das Kupferdächle-Team einen Ukulele-Workshop an. Picc, der Clown, wird im Stadtgarten unterwegs sein und der Stadtjugendring baut sein mobiles Spielangebot für Kinder auf.

Damit nicht genug, stimmt das SWDKO bereits am Samstag mit einem Open-Air-Benefizkonzert im Innenhof des Reuchlinhauses auf die „GrünTöne“ ein. Zu seinem 50-jährigen Clubbestehen organisiert der Lions Club Pforzheim-Enz ein Sommerkonzert mit dem Echo-Preisträger Sebastian Studnitzky und dem SWDKO. Der Konzert-Erlös soll der Tafel zugutekommen, kündigt Nils Herter von den Lions an.

Bei diesem Konzert soll es ein Wiedersehen mit Sebastian Tewinkel geben, so SWDKO-Geschäftsführer Andreas Herrmann an. Dieser wirkte von 2002 bis 2013 als Chefdirigent des SWDKO. Damals entwickelte er die Reihe „Jazz trifft Klassik!“ und das ist auch das Motto des Konzertes am Samstag, mit einem Programm „für eingefleischte Jazz-Fans genauso wie für eingefleischte Klassik-Fans“, so Herrmann.

Infos zum Programm gibt es online.