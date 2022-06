Gute Tat: Kleiderspenden für Flüchtlingskinder in Pforzheim gesammelt

Mit 100 Tüten voller Kinderbekleidung will das „Starke Bündnis für die Ukraine“ die Jüngsten unter den Geflüchteten unterstützen. Ein weiterer Hilfstransport in das Kriegsgebiet ist geplant.

Shirts, Hosen, Socken und bunte Rucksäcke: Das „Starke Bündnis für die Ukraine“ richtet sich mit einer weiteren Aktion an ukrainische Flüchtlingskinder. Rund 100 Tüten sind mit neuer Kinderbekleidung mühevoll zusammengepackt und nach Größen sortiert worden – für Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren.

Die Kleiderspende geht an die jüngsten Neuankömmlinge, die aktuell in den Spielgruppen beim Caritasverband Pforzheim, in den Familienzentren Au und Nord, bei der Diakonie Pforzheim sowie beim Kinderschutzbund spielerisch die deutsche Sprache erlernen.

Eigentlich sollten an diesem Montag die ersten 20 Tüten im Caritas-Kinderhaus in der Gustav-Rau-Straße persönlich an die Kinder überreicht werden. Doch es kam anders als geplant.

Wir haben die Spenden-Aktion unter den Frauen, die uns besuchen, angekündigt. Sie haben sich sehr gefreut. Verena Fix, Caritasverband Pforzheim

„Unsere Kurse sind nicht verbindlich und heute ist leider niemand da“, sagt Christine Bauer, Leiterin des Eltern-Kind-Zentrums. „Auch das ist die Realität. Die Spende wird aber dennoch ankommen und das zählt“, fügt Verena Fix vom Caritasverband Pforzheim hinzu.

Die restlichen 80 Tüten sollen an diesem Mittwoch in einer Tour durch Pforzheim in den weiteren vier Spielgruppen verteilt werden, so Fix. „Wir haben die Spenden-Aktion unter den Frauen, die uns besuchen, angekündigt. Sie haben sich sehr gefreut“, sagt Fix. Mit den steigenden Temperaturen herrsche besonders in Sachen Sommerbekleidung großer Bedarf.

Karsten Jung vom gleichnamigen Modehaus, der die Bekleidung besorgt hat, möchte helfen: „Ich kann viele Sachen nicht, aber ich kann Kleidung.“ Aus seiner Sicht ermöglicht die Hilfsaktion ein Stück mehr Normalität. „Es ist ein Meilenstein für die Kinder, sie können sich wieder etwas aufbauen, was sie verloren haben.“

Das „Starke Bündnis für die Ukraine“ machte diese Kleiderspende sowie weitere Hilfsaktionen möglich. Zahlreiche Unternehmen und Bürger aus Pforzheim und dem Enzkreis konnten durch ihren Zusammenschluss Sachgüter und Gelder in Höhe von fast einer Million Euro sammeln.

Planung für die nächste Hilfsaktion läuft bereits in Pforzheim

Unter den helfenden Händen sind unter anderem die CDU Enzkreis/Pforzheim, vertreten durch den Kommunalpolitiker Philippe A. Singer, die Deutsch-Ungarische sowie die Deutsch-Rumänische Gesellschaft und der Unternehmer Marcus Mürle.

Die nächste Hilfsaktion befindet sich bereits im vollen Gange, teilt die Initiative mit. Das Bündnis bereite zusammen mit der Pforzheimer Unternehmerin Yana Nesper einen weiteren Hilfsgütertransport mit Kleiderspenden für Kinder ab sieben Jahren in die Westukraine vor.

Die Spenden sollen rund 80 Heimkinder erreichen, die aus der Ostukraine flüchteten und vorübergehend in verschiedenen Zeltcamps untergebracht sind.

„Besonders tragisch verlief ihre Flucht, denn drei ihrer Betreuer starben unter dem Munitionshagel russischer Gewehre“, schreibt Caritas-Direktor Frank Johannes Lemke. Dort würden dringend Medikamente, Lebensmittel, Erste-Hilfe-Kits sowie Bekleidung und weitere Güter benötigt.