Händler in Pforzheim und im Enzkreis fürchten die Corona-Notbremse

Nach rund fünf Wochen sind die Einzelhändler in Pforzheim und Enzkreis zu „Click&Collect“ zurückgekehrt. Sie befürchten jedoch, dass mit der Notbremse des Landes ab Montag auch das nicht mehr möglich ist.

Zurück zur Abholstation heißt es bei Thalia in der Pforzheimer Fußgängerzone. Kauf per Abholung laufe deutlich schlechter als „Click&Meet“, wo die Kunden in den Laden dürfen, sagt Filialleiterin Erika Föst: „Wir tun es, um den Kundenkontakt zu pflegen und der ist sehr gut. Die Kunden reagieren sehr verständnisvoll.“

Unter den Mitarbeitern habe sich inzwischen aber eine leichte Resignation und Perspektivlosigkeit breit gemacht: „Man fühlt sich hilflos und kann auf nichts hinarbeiten“, so Föst.

Einen Abholservice haben auch ein paar Geschäfte in der Schlössle-Galerie eingerichtet. Das heißt, der Kunde bestellt auf der Internetseite des Geschäfts online und holt die Ware dann an der Ladentür ab.