Ambitionierter Handballcoach, erfolgreicher Ringtennisspieler und sogar in dieser Disziplin auch Bundestrainer: Der Pforzheimer Timo Hufnagel zählt zu den spannendsten Athleten in der Region rund um Pforzheim.

Bei der TGS Pforzheim trainiert der 42-Jährige mehrere Jugendteams, im Ringtennis geht er für den TV Kieselbronn an den Start. Dass Hufnagel die Liebe zu den Ringen und den verharzten Bällen gleichermaßen packen würde, zeichnete sich schon früh in seinem Leben ab.

„Das war bei mir quasi genetisch vorgegeben. Schon meine Großeltern waren begeisterte Ringtennisspieler“, erzählt der 42-Jährige.

Und auch der Handball hat Tradition im Hause Hufnagel. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis auch Sohn Timo mit Ringtennis beim TV 1834 Pforzheim und Handball bei der TGS begann.

„Mir machte beides großen Spaß und so blieb ich dabei“, sagt Hufnagel, dem es immer gut gelang, beides unter einen Hut zu bekommen. Denn wenn der Handball im Sommer pausiert, stehen im Ringtennis die Höhepunkte der Saison an.

Zahlreiche Erfolge im Ringtennis

Mit zunehmendem Alter wurde dann aus den Hobbys mehr: Als Jugendtrainer im Handball entdeckte der Pforzheimer schon früh sein Talent, machte den C- und den B-Trainerschein. Die aktive Karriere ließ er allerdings auslaufen. „Da ging es für mich als Spieler nicht höher als in die Badenliga“, erklärt Hufnagel.

Ganz anders im Ringtennis. Hier feierte der studierte Sportwissenschaftler zahlreiche Erfolge, wurde unter anderem sechsmal deutscher Meister im Einzel, achtmal im Doppel sowie 2018 Weltmeister in Doppel und Mixed. Längst war auch der Deutsche Ringtennisbund (DTB) auf den Mann mit den blonden Haaren aufmerksam geworden, der inzwischen für den TV Kieselbronn an den Start geht.

Viele sagten zu mir: Egal was du machst, früher oder später wirst du entlassen. Timo Hufnagel, Bundestrainer im Ringtennis

Nach der WM 2018 wurde ein neuer Bundestrainer gesucht, schnell kamen die Verantwortlichen auf Hufnagel. „Meine Bedingung war, dass ich auf jeden Fall noch so lange weiterspiele, wie ich kann“, sagt er.

Nicht jedem habe das gefallen. „Aber letztendlich bekam ich den Job.“ Allerdings trat Hufnagel ein schweres Erbe an, waren die starken WM-Resultate der Deutschen doch kaum zu toppen. „Viele sagten zu mir humorvoll: Egal was du machst, früher oder später wirst du entlassen.“

Hufnagel ist in beiden Sportarten weiterhin sehr gefragt

Soweit kam es bisher nicht, Hufnagel ist in beiden Sportarten sehr gefragt. Als Ringtennis-Bundestrainer lädt er deutschlandweit zu Lehrgängen, bei der TGS Pforzheim betreut der Jugendleiter die C- und die B-Jugend und unterstützt auch das Drittligateam als Athletikcoach.

Müde wird Timo Hufnagel nicht. „Ich bin immer noch hungrig“, sagt er. Neben den Erfolgen – besonders gerne erinnert er sich an die Einzelsilber bei der Ringtennis-WM in Indien (2006) und die süddeutsche Handball-Meisterschaft als Trainer der B-Jugend (1999)– liegt das vor allem am Drumherum der Sportarten.

Ringtennis und Handball haben Gemeinsamkeiten

„Beide haben gemein, dass sie sehr familiär sind. Ringtennis kann man quasi lebenslang spielen, im Handball bleiben viele Spieler auch lange dabei“, sagt Hufnagel, der den persönlichen Kontakt schätzt. „Die meisten Leute kennt man seit vielen Jahren. Und bei den jungen Handballern ist es immer wieder schön, ihre Entwicklung miterleben zu dürfen.“

Die TGS-Spieler dürfen sich übrigens hin und wieder auch an den Ringen versuchen. „Für die Beinarbeit ist Ringtennis super“, erklärt Hufnagel. „So mancher, der den Sport etwas belächelt, merkt da ganz schnell, wie anstrengend das sein kann.“

Anstrengend ist auch der passende Ausdruck für Hufnagels Wochenplan. Das tägliche Training will akribisch vorbereitet sein und auch das Wochenende ist voll mit Terminen.

A-Trainerschein und Ringtennis-Heim-WM als nächste Meilensteine

Für den Pforzheimer kein Problem: Er blickt bereits voraus auf die nächsten Meilensteine. „Derzeit bemühe ich mich um die Zulassung zum Handball-A-Trainerschein“, sagt Hufnagel.

Kommende Runde möchte er mit der TGS-A-Jugend die Quali zur Oberliga schaffen. Und im Ringtennis wartet 2022 das nächste Highlight: Die Heim-WM in Koblenz.

Mein Ziel ist es, die Goldmedaille im Einzel zu holen. Timo Hufnagel, Bundestrainer im Ringtennis

„Mein Ziel ist es, die Goldmedaille im Einzel zu holen“, sagt Hufnagel, der neben dem Coaching im Handball auch so lange wie möglich Ringtennis spielen möchte – wie seine Familie. „Die Genetik scheint bei uns gut zu sein“, meint Timo Hufnagel mit Blick auf seinen Vater: Der ist 66 Jahre alt und noch immer aktiv.