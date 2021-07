Der motorisierte Verkehr in Pforzheim muss sich auf ein Nadelöhr einstellen. Wegen der Sanierung der Nordstadtbrücke gibt es bis Ende 2022 Umleitungen.

Eisenbahnfreunde haben in Pforzheim ab sofort nur noch einen eingeschränkten Panoramablick auf den Hauptbahnhof: Die Sanierung der Nordstadtbrücke beginnt. Als erste bekommen dies ab diesem Montag die Fahrer der öffentlichen Busse und mit ihnen die Passagiere in Richtung Zentrum zu spüren.

Sie rollen über die Hohenzollern-, Anshelm- und Erbprinzenstraße zum ZOB. Und so wird es lange bleiben. Einen reibungslosen Ablauf vorausgesetzt, ziehen die Handwerker Ende kommenden Jahres wieder ab.

Allein die Bevölkerungsdichte nördlich der Bahngleise verdeutlicht, in welcher Dimension gedacht werden muss bei dem Großprojekt. Mit knapp 24.000 Einwohnern gilt die Nordstadt als größter Stadtteil Pforzheims – und dies auf der fünftkleinsten Fläche. Wer zu Fuß von dort kommt oder in umgekehrte Richtung gehen will, kann das übrigens trotz Baustelle weiterhin tun.