Hausdurchsuchung in Pforzheim: Polizei bestätigt Festnahme

Die Polizei hält sich noch bedeckt, bestätigt aber eine Festnahme: Am Mittwochmorgen durchsuchten Polizeibeamte offenbar mehrere Gebäude in Pforzheim.

Am Mittwochmorgen rückten Einsatzkräfte der Polizei gegen 6 Uhr morgens in der Pforzheimer Nordstadt, im Bereich des Pfälzer Platzes an.

Augenzeugenberichten zufolge sollen Beamte in eine Shishabar in der Hohenstaufenstraße durchsucht haben. Ähnliche Aktionen wurden auch in der Östlichen und und kurz nach 7 Uhr aus der Wertweinstraße in der Oststadt gemeldet.

Auf Nachfrage hielt sich die Pressestelle der Polizei noch bedeckt. Pressesprecher Michael Wenz bestätigte, dass es einen Einsatz gab, und es dabei zu einer Festnahme kam. Weiteres werde die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft im Laufe des Nachmittags mitteilen.