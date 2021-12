Weihnachtsspecial aus dem Auto: Der Pforzheimer Witze-Olli kann auch nachdenklich

Frisch rasiert und frisch gekämmt hat der Pforzheimer Malermeister Oliver Gimber – vielen besser bekannt durch den „Witz vom Olli“ und von diversen Bühnen- und Fernsehauftritten – sein schon für den vierten Advent geplantes Weihnachtsspecial nachgeholt – etwas kürzer als geplant, weil er noch immer gesundheitlich angeschlagen ist, und auch nur über facebook, nachdem es mit YouTube live nicht klappen wollte.

Trotz allem präsentierte sich Gimber dabei gewohnt gut gelaunt, ein Mann, der gerne und viel lacht und damit vor allem seine Fans ansteckt. An diesem Tag zeigte er aber auch eine andere, nachdenkliche Seite. Denn was derzeit zwischenmenschlich in der Gesellschaft los ist, das beschäftigt ihn.

Der Umgang habe sich deutlich verschlechtert „und das finde ich einfach traurig.“ Er habe selbst schon erlebt, wie die Gesellschaft sich allmählich spaltet, unter Freunden, Familie und Bekannten. „Für mich ist es der Mensch, was zählt“, betonte er.

Gimber selbst sei bereits geboostert, wobei ihn das dritte Mal impfen „komplett aus der Umlaufbahn geworfen hat.“ Dass seine Ärztin den 14 Monate alten Sohn aus der Praxis geworfen hat, „weil wir ihn als Neugeborenen nicht gleich impfen lassen wollten“, beschäftigt ihn deshalb besonders, zumal er weder Aluhutträger noch Impfverweigerer sei. Auch deshalb hatte er am Freitag nur einen Wunsch an seine Fans: diesem Trend entgegenzuwirken.

Malermeister zeigt sich dankbar für seine Fans

Neben diesen ernsten Tönen hat Gimber in seinem knapp halbstündigen Weihnachtsspecial live aus dem Auto natürlich vor allem aber viele Witze auf Lager gehabt, die von den Fans begeistert kommentiert wurden. „Ernste und nachdenkliche Worte, garniert mit Humor. Das ist es, was Dich, lieber Olli ausmacht“, schrieb beispielsweise Stephan Blum. Sylvano Denczyk kommentierte: „Du bist legendär.“ Und Karsten Baerwolf übermittelte Grüße aus Braunschweig mit den Worten: „Du bist großartig.“

Verliert niemals den Humor, sonst wird es bitterernst. Oliver Gimber, Witzeerzähler

Knapp 250 solch wertschätzender Kommentare, darunter auch viele Weihnachtsgrüße, hat Gimber gesammelt. Dass so viele Menschen mehr in ihm sehen, als nur ein Malermeister, der Witze erzählt, „das ehrt mich und macht mich dankbar, demütig und glücklich“, ließ Gimber seine Zuschauer beim Weihnachtsspecial wissen. Einige von ihnen haben ihm vorab schon geschrieben. Deren Briefe hat er gleich mitgebracht, um die darin enthaltenen Witze vorzulesen.

Es kommt nur das Christkind, nicht das Gesundheitsamt

Beispielsweise jener von Uwe, der gleich „zwei Kracher“ geschickt hat. Einen hat Gimber sich für den Sonntag aufgehoben („der ist zu gut, dass ich den gleich verballere“). Der andere handelte von drei Kumpels, die sich zum Fallschirmspringen treffen und schnell genug zählen müssen, bevor sie den Schirm öffnen dürfen.

Thorsten hat einen Witz über eine Prostituierte geschickt, die für 30 Euro alles macht, notfalls auch den Laminatboden legen. Und Dieter hat vom Putzfimmel einer Frau an Weihnachten erzählt, der nur durch den dezenten Hinweis zu bremsen war, dass das Christkind kommt, nicht das Gesundheitsamt.

Gimber selbst servierte dazu Witze über den Zauberer Houdini oder über einen Indianer und einen Cowboy, die sich zufällig begegnen. „Bleibt gesund und werdet gesund“, wünschte er seinen Fans zum Schluss „und verliert niemals den Humor, sonst wird es bitterernst.“