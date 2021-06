Pforzheim macht den Tüftlerschatz zum Herzstück der Heimattage 1983

Es ist still im Technischen Museum in Pforzheim. Die Enthusiasten aus der Uhren- und Schmuckindustrie, die dort betagte Maschinen zum Rattern, Rollen und Drehen bringen, haben die Hände im Schoß liegen.

Mit den 10-Uhr-Radionachrichten hat das nichts zu tun. Sie warten auf die Stimme von Reporter Bernd Plocizitzka und dann auf all das, was sie ihm einen Tag davor zum Thema Heimat und vor allem zum Schmelzen, Pressen, Stanzen, Fassen und Polieren erzählt haben.

Die „Nahaufnahme“ des Südwestrundfunks zu den Heimattagen 1983 nimmt die Pforzheimer Traditionsindustrie in den Fokus. Die Sendung gehört zu der Breitenwirkung, die sich die Stadtoberen erhoffen, als sie das einwöchige Ereignis am 15. Juni 1982 in einer Art Hinterzimmerbesprechung auf den Weg bringen, das die Brettener Bürgerwehr am 5. September 1983 mit einem Großen Zapfenstreich eröffnet.