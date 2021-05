Helios Pforzheim: Klinik-Leitung reagiert „sehr betroffen“ auf Vorwürfe

Ein Brandbrief aus der Ärzteschaft sorgt weiter für Wirbel am Helios-Klinikum in Pforzheim. Mehrere Tage nachdem das mit viel Insider-Wissen gespickte Schreiben ruchbar wurde, reagiert die Klinikleitung mit einer Stellungnahme, in der „personelle Anpassungen“ bestätigt werden. Einige andere Vorwürfe weißt man beim größten privaten Klinik-Betreiber Deutschlands entschieden zurück.

Von Sparmaßnahmen auf Kosten von Patienten und Personal sowie einem überforderten Management war die Rede in dem Schreiben („Es brennt am Helios-Klinikum“), über das die BNN als erstes berichteten.

„Die Aussagen machen uns sehr betroffen. Wir verstehen durchaus und können nachvollziehen, dass Anpassungen in der personellen Kapazität unabhängig von der Berufsgruppe stets komplexe und schwierige Prozesse sind“, so eine Helios-Sprecherin zu dem anonym gehaltenen Schreiben aus der Ärzteschaft der Klinik, das am vergangenen Mittwoch verschiedenen Adressaten zugegangen war und auch die Klinikleitung erreichte – wenn auch „nicht direkt“ wie man dort betont.