Hoher Sachschaden in Pforzheim: Frau fährt zu schnell und überschlägt sich

Bei einem Unfall hat sich am Sonntagabend in Pforzheim eine 31-jährige Autofahrerin leicht verletzt und einige Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 20.30 Uhr in der Höhenstraße bergaufwärts unterwegs. Dabei fuhr sie zu schnell und zu weit rechts in ihrer Spur, weshalb sie ein geparktes Fahrzeug streifte.

Als Reaktion zog sie nach links, wo sie aber gegen ein weiteres Fahrzeug prallte, welches durch die Wucht der Kollision auf einen weiteren Wagen geschoben wurde. Der Pkw der 31-Jährigen kippte zur Seite und blieb auf dem Dach liegen.

Dabei verletzte sich die Frau leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei ihrer Irrfahrt richtete sie einen beträchtlichen Sachschaden von insgesamt knapp 27.000 Euro an.