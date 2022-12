Mit dem Hochhaus Carl setzt Pforzheim derzeit Maßstäbe. So sagt es zumindest Peter Hauk, Minister für den Ländlichen Raum in Baden-Württemberg. Er hatte die Baustelle am Freitagmorgen besucht und sich vor Ort ein Bild von der Maßnahme gemacht, die er als „etwas sehr Gutes und Vorbildliches“ für die Bauwirtschaft insgesamt bezeichnete.

Zwischenzeitlich galt Carl in Pforzheim mit seinen 14 Stockwerken als das höchste Holz-Hochhaus in Deutschland. Diesen Titel musste es inzwischen aber abgeben. Das in Hamburg entstehende Holzhochhaus mit dem Namen „Roots“ ist mit 65 Metern Höhe etwa 20 Meter höher als Carl.

„Ich freue mich sehr, dass die Baugenossenschaft Arlinger sich dazu entschlossen hat“, sagte Hauk in Pforzheim. Das Land unterstütze das Projekt, „weil wir eine Holzbauoffensive Baden-Württemberg gestartet haben“, um die „erheblichen Potenziale“ im Bausektor zu nutzen.

Für Bauen mit Holz ist Carl in Pforzheim ein Leuchtturm für das Land

Weltweit sei die Zementindustrie mit etwa elf Prozent an der Entstehung der Treibhausgase beteiligt, gab der Minister bei seinem Besuch in Pforzheim zu bedenken. „Das ist so viel wie die ganze Europäische Union, also nennenswert“, so Hauk. Insofern müsse man auch genau an diesem Punkt ansetzen.

Darüber hinaus spielt auch das Thema Bauschutt bei den Überlegungen eine Rolle: etwa sechzig Prozent des gesamten Aufkommens ist nicht recyclingfähig, so der Minister. Deshalb sei es aus seiner Sicht „einfach notwendig, dass wir uns auf alternative Baustoffe einlassen“, dass also insgesamt nachhaltiger an den Baustellen gearbeitet werde.

Holz sei diesbezüglich ein wichtiger alternativer Baustoff, ähnlich wie Recylingmaterialien, die gerne auch Verwendung finden dürfen, erklärte der Minister. Auch deshalb hofft er, dass mit Carl ein Modellprojekt am Start ist, das überall Nachahmer finden wird.

Minister Hauk will Baden-Württemberg als Vorreiter im Holzbau positionieren

Sein Dank richtete Hauk deshalb auch an die Stadtverwaltung, konkret an Oberbürgermeister Peter Boch, denn ein solches Projekt brauche die Unterstützung der Stadt. „Das eigentliche Problem sind nicht so sehr die Bauvorschriften“, zumal das Land die modernste und Holzbau-freundlichste Bauverordnung deutschlandweit habe.

Das Problem liege letztendlich im Brandschutz, denn da gebe es kein Regelwerk. „Das ist ein reines Richterrecht aufgrund von Schadenersatzfragen.“ Letztlich legen die Gutachter vor Ort fest, was möglich ist, „und da muss man die Brandschutzgutachter einfach davon überzeugen, wie wenig Holz eigentlich die Ursache für Brände ist“, so der Minister.

Das gelinge zunehmend besser, sagte Hauk, versicherte im Hinblick auf den Brandschutz aber auch: „Wir wollen da keine Abstriche machen, aber wir müssen versuchen, realistischer zu werden.“ In den Verwaltungen müsse eine Kultur entwickelt werden, die dem Holzbau offener gegenübersteht als in der Vergangenheit der Fall.

„Auch deshalb ist es wichtig, dass dieses Projekt Ausstrahlung hat und ein Leuchtturm auch für andere wird“, hoffte Hauk – zumal der Holzbau an sich in Deutschland ja ohnehin Tradition habe. Dieser Tradition will auch das Land gerecht werden und hat deshalb Ende 2018 die Holzbau-Offensive gestartet. Unterstützt wird dabei eine klimafreundliche Holzbau-Baukultur, unter anderem durch Fördermaßnahmen, Bildungsprogramme und Digitalisierung im Holzbau.

Mit dem Programm ist das Land Vorreiter im europäischen Holzbau, betonte Hauk. „Wir tragen diese Impulse zur Bauwende gerne weiter in die gesamte Bundesrepublik.“