Hohe Preise für Spanplatten sind für Pforzheims Bauwirtschaft nicht die einzigen Kostentreiber

„Atemberaubend“ findet Carsten von Zepelin die Entwicklung. Der Chef der Arlinger Baugenossenschaft in Pforzheim denkt dabei nicht an „Carl“. Das weithin höchste Holzhochhaus „ist seit vergangener Woche in trockenen Tüchern“.

Ein Generalunternehmer baut die 73 Wohnung plus großer Kita und Kleingewerbe exakt zu dem vor rund drei Monaten fixierten Betrag.

Bauherren und Branchenkenner reagieren mit Hochachtung auf eine solche Preisstabilität. „Seit Januar sind die Holzpreise in manchen Segmenten um 300 Prozent gestiegen“, beobachtet Pforzheims Großhändler Florentin Goldmann.