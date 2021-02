Parteigründung „Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel“

Hück will sich auf Pforzheim konzentrieren

Er hat sich viel vorgenommen: Bis Ende kommender Woche will Uwe Hück aus Pforzheim bereits 200 Mitglieder in seiner Bürgerbewegung versammelt haben. Fungieren will er „als Lautsprecher des Mittelstandes“.