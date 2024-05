Hündin Iris wurde aus dem Pforzheimer Tierheim gestohlen

Wo ist Hündin Iris? Das Pforzheimer Tierheim sucht nach der cremefarbenen Mischlingshündin. In einem Post auf Instagram schreibt das Tierheim am Dienstag, dass das 2017 geborene Tier aus dem Tierheim entwendet wurde.

Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass Iris in der Nacht vom Montag, 29., auf Dienstag, 30. April, gestohlen wurde. Die Hündin sei bislang nicht aufgetaucht, erklärt eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage dieser Redaktion.

„Wir haben auch keine konkreten Hinweise zum Verbleib der Hündin.“ Die weiteren Angaben dazu seien alle Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Einbrecher dringen ins Tierheim Pforzheim ein

Im Post des Tierheims heißt es, dass das Zwingergitter wahrscheinlich mit einem Bolzenschneider durchtrennt wurde.

„Jedoch merkten die Einbrecher wahrscheinlich, dass Iris zu groß für das Loch ist und es scheint, als ob die Tür zum Hundehaus aufgebrochen wurde, um sie herauszuholen“, steht dort weiter.

Die Hündin sei durch eine Beschlagnahmung ins Tierheim gekommen. Das kann die Polizei bestätigen, Iris „war da im Zuge vorheriger Einsatzmaßnahmen untergebracht“. Von wem der Hund stammt, dazu könne sie keine Angaben machen, so die Polizeisprecherin.

Das Tierheim erklärt in der Kommentarspalte, der Besitzer oder die Besitzerin des Tieres sei obdachlos.

Für fremde Menschen sei die Hündin gefährlich. Das Tierheim ruft in seinem Post auf: „Deswegen warnen wir auch nochmal, Iris wurde ohne Maulkorb entwendet. Also bitte nicht einfach so nähern!“