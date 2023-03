Ihren ersten eigenen Song widmen die Faltenrocker den Handballern der SG Pforzheim/Eutingen. Er handelt von großem Engagement und fairem Spiel. Am Samstag erklingt die Hymne erstmals öffentlich.

Der Rhythmus ist flott und tanzbar, der Text eingängig und mitreißend: Beim ersten eigenen Song der Faltenrocker handelt es sich um ein außergewöhnliches Stück Musik. Allein schon deshalb, weil ihn die Band den Handballern der SG Pforzheim/Eutingen gewidmet hat und bei deren Saisonabschluss am Samstag, 1. April, zum ersten Mal überhaupt der Öffentlichkeit präsentieren wird.

Wenn in der Bertha-Benz-Halle das Spiel gegen den HC Oppenweiler/Backnang vorbei ist und die Verabschiedungen vorgenommen worden sind, werden die Faltenrocker anfangen zu spielen. „Wir hoffen natürlich, dass es gut ankommt“, sagt Bassist Peter Helmling, der sich zusammen mit seinen beiden Bandkollegen Eckhard Ocker (Gitarre) und Thomas Augenstein (Keyboard) schon riesig auf den Auftritt freut.

„Es ist für uns das erste Mal, dass wir in so einem Rahmen spielen“, sagt Helmling, der den Song geschrieben hat. Die Idee dazu kam ihm, als er vor ein paar Wochen ein Heimspiel der SG Pforzheim/Eutingen besuchte – und fasziniert war, wie schnell das Spiel ging, wie gut die Sportler zusammenhielten und wie engagiert das Publikum mitfieberte. „Das hat mich total umgehauen und ich habe gedacht: Da sollte man ein Lied drüber schreiben.“

Song sollte ursprünglich nur ein Geburtstagsgeschenk sein

Schon am nächsten Morgen machte Helmling sich ans Werk und schnell stand das Grundgerüst, an dem er anschließend mit seinen beiden Bandkollegen weiter tüftelte, bis sie zufrieden waren. Ursprünglich sollte der Song nur ein Geburtstagsgeschenk für seinen Kumpel Wolfgang Lipps werden, der bei der SG der sportliche Leiter ist. Doch diesem gefiel das Lied so gut, dass man gemeinsam beschloss, es öffentlich beim Saisonabschluss zu präsentieren.

Bei der SG hatte man sowieso vor, an diesem besonderen Tag ein Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. „Wir hatten schon mal eine Band da und das kam gut an“, sagt Vorsitzender Jörg Lupus, der sich durchaus vorstellen könnte, den Song der Faltenrocker auch künftig bei Heimspielen einzusetzen, falls er den Nerv des Publikums trifft.

Laut Trainer Alexander Lipps wissen die meisten Spieler zwar schon, dass am Samstag eine Band auftreten wird. „Aber den Song kennen sie noch nicht.“ Umso gespannter sind Helmling und seine Bandkollegen, wie ihr Lied ankommt. Ihnen ging es darum, die Leidenschaft für den Sport in Musik umzuwandeln.

Wir hoffen, dass unsere Musik die Ohren des Publikums erfreut. Peter Helmling, Faltenrocker-Bassist

Der Text besteht aus zwei Versen und einem Refrain. Er handelt vom großen Engagement der Spieler, von der hervorragenden Stimmung im Publikum und davon, dass beim Handball immer fair gespielt wird. Blau und Gelb, die Farben der SG, sind Dreh- und Angelpunkt des Refrains, der gut zum Mitsingen geeignet ist. Helmling und seine Bandkollegen haben den Song bewusst einfach gehalten, damit er schnell ins Ohr geht und einen hohen Wiedererkennungswert hat.

Ihr Ziel ist es, Spieler und Zuschauer zu motivieren, für gute Stimmung zu sorgen und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Ob es ihnen gelingt, werden sie am Samstag sehen. „Wir hoffen natürlich, dass unsere Musik die Ohren des Publikums und der Sportler erfreut“, sagt Helmling und fügt mit einem breiten Grinsen hinzu: „Wir werden aber vorsichtshalber alle fauligen Eier im Umkreis einsammeln.“