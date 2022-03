Ende einer Erfolgsgeschichte

Impfambulanz in der Bahnhofstraße in Pforzheim schließt

Sie war fast ein halbes Jahr in Betrieb– die Impfambulanz im ehemaligen Aposto in Pforzheim. Nun wird diese lange Zeit sehr wichtige Einrichtung, in der insgesamt über 15.000 Menschen eine Impfung verabreicht wurde, ihre Pforten schließen.