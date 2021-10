Eröffnung kommende Woche geplant

Impfambulanz in Pforzheim kommt ins frühere „Aposto“

Pforzheim und der Enzkreis wollen in der Pforzheimer Innenstadt eine Impfambulanz einrichten. Nun ist auch klar, wo dies sein wird: in der Bahnhofstraße 28, in den Räumen des früheren „Aposto“.