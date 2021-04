Weil fast niemand Astrazeneca will: Impfungen ohne Termin am Mittwoch in Pforzheim-Huchenfeld

Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Einfach zum Edeka fahren, einkaufen gehen, und spontan die Spritze gegen das Coronavirus bekommen, ganz ohne Termin. Für 248 Menschen kann das am Mittwoch in Huchenfeld Realität werden.

Denn die Pforzheimer Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nicola Buhlinger-Göpfarth hat genau das vor.

Die einzige Bedingung: Man muss auf der aktuellen Prioritätenliste stehen. Und wer jünger ist als 60 Jahre, der muss damit einverstandenen sein, mit dem Präparat geimpft zu werden, das in Deutschland nur für 60 plus zugelassen ist. Denn das ist dann auch der Haken an der Aktion von Buhlinger-Göpfarth: Es geht um Astrazeneca, also den Impfstoff, den derzeit kaum jemand haben möchte.