Im Juli findet der Pforzheimer Gruschtelmarkt wieder statt

In der Pforzheimer Innenstadt findet im Juli wieder der Gruschtelmarkt statt. Und bald können auch schon Plätze reserviert werden.

Der traditionelle Pforzheimer Gruschtelmarkt findet in diesem Jahr am Freitag, 14., und Samstag, 15. Juli, wieder in der Pforzheimer Fußgängerzone und auf dem Marktplatz statt.

Die Verkaufszeiten sind laut Mitteilung von Alpha Marketing am Freitag von 18.30 bis 22.30 Uhr und am Samstag von 8 bis 16 Uhr. Im vergangenen Jahr habe der Markt nach einigen Jahren Pause wieder tausende Besucher in die Pforzheimer Innenstadt gelockt.

Online können Interessierte ab diesem Mittwoch Stände buchen. Vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten sie dann ihre Standnummer. Platzwünsche können dabei allerdings nicht erfüllt werden. Die finale Einteilung erfolgt nach der Reihenfolge der Bestellungen.

Kinderflohmarkt findet nur am Samstag auf Pforzheimer Gruschtelmarkt statt

Die Buchung ist nur online und für zwei Tage möglich und die Mindeststandgröße sind drei Frontmeter. Die mögliche Standtiefe ist auf dem Marktplatz immer drei Meter , in der Fußgängerzone sind nur zwei Meter Standmiete aufgrund von Bestuhlungen, Begrünungen und so weiter möglich.

Die Verkaufsstände und Waren können über Nacht sicher verpackt am Stand bleiben, das Gelände wird laut Mitteilung von einer Sicherheitsfirma überwacht.

Auf dem Veranstaltungsgelände darf nicht campiert oder übernachtet werden. Zum Entladen darf es befahren werden, während der Veranstaltung sind keine Fahrzeuge auf dem Gruschtelmarkt erlaubt.

Im Bereich des Platzes des 23. Februar 1945, unterhalb des Rathauses, gibt es wieder kostenlose Plätze für Kinder zum Verkauf von Kinderspielsachen und Kinderartikeln. Der Kinderflohmarkt findet nur am Samstag statt und die Plätze werden ab 7 Uhr ohne Anmeldung durch die Marktleitung zugeteilt.

Infos und Teilnahmebedingungen für Aussteller gibt es online.