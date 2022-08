Darf in Pforzheim das Fahrrad bald öfter mit dem Bus fahren?

Probleme mit Fahrrädern im Bus habe es in den vergangenen Jahren eigentlich nicht gegeben, sagt Busfahrer Marcel Gall, der zwischen Pforzheim und Engelsbrand unterwegs ist. Wenige nutzten die Möglichkeit und der Transport sei ohnehin nur zu bestimmten Uhrzeiten möglich – wenn es im Bus Platz hat und dieser nicht von Rollstuhlfahrern benötigt werde.

Erik Schweickert will sich dafür einsetzen, dass die Regeln zur Fahrradmitnahme im Bus in Pforzheim und im Enzkreis erleichtert werden. Der FDP-Landtagsabgeordnete aus Niefern-Öschelbronn hatte sich an Axel Hofsäß, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Pforzheim-Enzkreis (VPE), gewandt, nachdem ihm Pendler berichtet hatten, dass sie zwar gerne mit dem Bus fahren würden, den letzten Kilometer aber mit dem Fahrrad zurücklegen müssten.

„Die Fahrradmitnahme ist im Verbundbereich des VPE aktuell sehr restriktiv“, sagt Schweickert und weist darauf hin, dass der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) deutlich lockerere Regelungen habe. Würden Rad und Bus verknüpft, könnte der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) insgesamt attraktiver werden, ist Schweickert überzeugt.

Fahrräder dürfen im VPE erst ab 19 Uhr mitgenommen werden

Derzeit können Fahrgäste im VPE Fahrräder montags bis freitags erst ab 19 Uhr im Bus mitnehmen, während dies im KVV an Werktagen nur zwischen 6 und 9 Uhr nicht möglich ist.

Schweickert schlägt deshalb vor, die Mitnahmemöglichkeiten im VPE auszuweiten, gleichzeitig aber auch Ausnahmen zu definieren, um überfüllte Busse zu verhindern. Diese müssten dann auch klar kommuniziert und von den Fahrgästen akzeptiert werden, so der Landtagsabgeordnete.

VPE-Geschäftsführer Axel Hofsäß bezeichnet die Fahrradmitnahme als „problematisches Thema“. Außerdem gebe es erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Verkehrsverbünden: Im VPE spiele der Bus eine deutlich größere Rolle als im KVV. Hier liege die Hauptlast in den Zügen und Straßenbahnen, während im VPE die Busse das wichtigste Beförderungsmittel und gut ausgelastet seien.

Wir haben heute schon oft die Probleme, dass die dafür vorgesehene Stellfläche in den Bussen mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und Gehhilfen belegt sind. Axel Hofsäß, VPE-Geschäftsführer

Außerdem schreibe die Straßenverkehrsordnung vor, dass der Busfahrer und sein Unternehmen für die Sicherheit im Bus zuständig und haftbar sei.

„Wir haben heute schon oft die Probleme, dass die dafür vorgesehene Stellfläche in den Bussen mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrern und Gehhilfen belegt sind. Diese haben natürlich Vorrang“, sagt Hofsäß. Er will das Thema demnächst mit den Verkehrsunternehmen besprechen.

Die Beförderung von Rollstühlen oder Kinderwagen gehe vor, teilt Matthias Lieb, Vorsitzender des ökologischen Verkehrsclubs VCD, mit. Ein Fahrgast habe festgestellt, dass im Bereich des Karlsruher Verkehrsverbundes Räder auch außerhalb des Berufsverkehrs in begrenztem Umfang im Bus mitgenommen werden. Er hat daraufhin dem VPE vorgeschlagen, die Regelung zu übernehmen – jedoch ohne Erfolg.

Ein Rad erfordert den Platz von bis zu drei Fahrgästen. Matthias Lieb, VCD-Landesvorsitzender

Aus Sicht des VCD sind keine einheitlichen und einfachen Lösungen möglich, allerdings seien Verbesserungen umsetzbar, sagt Lieb: „Die Kombination von Rad und ÖPNV ist sinnvoll, um den Einzugsbereich des ÖPNV zu erweitern.“ Schwierig sei jedoch, dass ein Rad den Platz von bis zu drei Fahrgästen erfordere und die Radmitnahme derzeit außerhalb der Berufsverkehrszeit kostenlos sei.

Aus VCD-Sicht sei zu unterscheiden, für welche Zwecke das Rad transportiert werden soll. Für den Freizeit- und Gelegenheitsverkehr seien verbesserte Radmitnahmemöglichkeiten sinnvoll und machbar.

Zwar seien die Linienbusse von und nach Pforzheim in der Regel tagsüber gut ausgelastet, es gebe aber auch Linien im VPE, bei denen es keine Kapazitätsprobleme gebe. Insofern sollte auf diesen Linien ein Probebetrieb mit einer Radmitnahme außerhalb der Berufsverkehrszeit eingeführt werden, schlägt der VCD vor. Für den Berufsverkehr sei die Radmitnahme im Bus nicht optimal, da hier die Busse sowieso stark nachgefragt seien.

Wichtig sei, eine sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder auch an Bushaltestellen einzurichten und ein Fahrradverleihsystem im VPE-Gebiet anzubieten, so Lieb: „Die Einrichtung von sicheren Rad-Abstellanlagen an ausgewählten Haltestellen – etwa in Pforzheim und Mühlacker – wäre ein wichtiger Schritt.“