In Pforzheim wird die beste Arschbombe vom Zehn-Meter-Turm gesucht

Am Samstag lädt der Förderverein Wartbergbad zu einem Arschbombenwettbewerb ein. Auch Turmspringer-Athleten mit internationalem höchstem Niveau werden erwartet.

Auf die Besucher des Wartbergbads wartet an diesem Samstag ein ganz besonderer Wettbewerb: Gesucht wird der Besucher, der vom Sprungturm die schönste Arschbombe ins Wasser bringt, erklärt der erste Vorsitzende des Wartbergbad-Fördervereins, Christof Weisenbacher.

Mitmachen kann jeder. In der Jury wird unter anderem der Erste Bürgermeister der Stadt, Dirk Büscher (CDU), sitzen. Zugleich werden an diesem Tag professionelle Turmspringer zu Gast sein, die zuvor schon ihr Können vom Brett zeigen werden.

Dass an diesem Tag auch die süddeutschen Meisterschaften im Turmspringen in Stuttgart stattfinden werden, kommt dem Event im Wartbergbad zugute. Wolf-Dieter Schmidt, der seine Wurzeln in Pforzheim hat, ist nämlich mittlerweile Landestrainer und trainiert als solcher nicht nur viele Athleten, die auf international höchstem sportlichem Niveau springen.

Ehemaliger Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft kommt nach Pforzheim

Bis Ende des vergangenen Jahres sei er auch Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft gewesen, erklärt Weisenbacher. Er wird am Samstag mit einigen Athleten vorbeischauen. „Sie sind unter den Top 30 der Welt“, sagt Weisenbacher, der vergangenes Jahr schon die Idee zu dem Mix aus Turmspringen und Arschbombenwettbewerb hatte. „Ich habe mir überlegt, ob man nicht mit dem Sprungturm etwas machen könnte.“

Die Verbindung zu Schmidt hat dann Frank Werthwein, Vorstandsmitglied des Fördervereins Wartbergbad, aufgenommen. Beide sind seit langem befreundet, erzählt Weisenbacher. Schmidt wiederum sei von der Idee sofort begeistert und „Feuer und Flamme“ gewesen.

Da kann dann jeder mitmachen. Christof Weisenbacher, Vorsitzender Wartbergbad-Förderverein

Ab 14.30 Uhr werden die professionellen Springer etwa eineinhalb Stunden lang zu sehen sein, dann schließt sich direkt der Arschbombenwettbewerb an. „Da kann dann jeder mitmachen“, betont Weisenbacher. Es soll dafür zwei Kategorien geben, orientiert am Alter.

Die Teilnehmer, die noch unter 18 Jahre alt sind, werden vom Fünf-Meter-Brett springen. Ab 18 Jahren geht es dann auf das Zehn-Meter-Brett hoch. Anmelden kann man sich direkt vor Ort. Wie viele Leute am Ende mitspringen wollen, das sei derzeit noch schwer abzuschätzen. Eine Teilnehmerbegrenzung ist aber denkbar, wenn es zu viele sein sollten.

Zudem soll jeder nur einen Sprung haben, schildert Weisenbacher die aktuellen Überlegungen. Er selbst rechnet momentan mit 20 oder 30 Teilnehmern, die sich auf den Turm trauen und ins Wasser springen werden. Je mehr es spritzt, desto größer werden dann die Chancen auf den Sieg.

Je mehr es spritzt, desto höher die Chancen auf den Sieg

Echte Kriterien, wie die Arschbombe von den Juroren bewertet wird, gibt es allerdings nicht. „Just for fun“ soll es am Ende sein, versichert Weisenbacher. Deshalb wird es auch keine „riesen Gewinne“ geben, sondern einen Pokal, T-Shirts und Gutscheine für die Freibad-Gastronomie für jeden Teilnehmer.

Der Spaß soll eben im Vordergrund stehen - bei einem Format, das laut Weisenbacher durchaus das Potenzial hat, weiterentwickelt und regelmäßig angeboten zu werden. „Ich glaube, dass es eine gute Veranstaltung ist, mit der wir den Turm, der zumindest in der Region ein Alleinstellungsmerkmal ist, ein bisschen mehr hervorheben und das Bad sichtbarer machen können.“