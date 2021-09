Insolvenz von Sozialrathaus-Investor: Druck auf Stadt Pforzheim nimmt zu

Nach der Insolvenz des Sinn-Leffers-Gebäude nach der Insolvenz des Eigentümers? Was aus Der Geschäftspartner der Stadt Pforzheim wollte an dem zentralen Standort Insolvenz des Investors, der aus dem Pforzheimer





Die Stadträte der CDU-Fraktion Thomas Müller und Andreas Sarow sehen darin für die Stadt nicht nur ein Risiko, sondern auch eine Chance, wenn clever und unverzüglich gehandelt wird.





Nach Angaben des Insolvenzverwalters, gibt es zwar bereits interessierte Investoren, die das Neubau- und Nutzungskonzept übernehmen wollen und somit auch die bisherigen Mietverträge inhaltlich erfüllen könnten, aber das Risiko einer unkontrollierten Veräußerung an unseriöse Investoren ist nach Meinung der Fraktion nur abzuwenden, wenn die Stadt Einfluss auf den neuen Eigentümer hat und von Beginn an mit am Verhandlungstisch sitzt.

Einerseits offensiv als möglicher Erwerber und Bauträger über die städtische Projektentwicklungsgesellschaft, sodass aus einem Mietverhältnis ein Eigentumsverhältnis werden kann und bei der Supermarktfläche die Stadt an den verlässlichen Edeka-Betreiber vermieten kann.

Andererseits defensiv als „Anker-Mieter“ auf eine Neugestaltung des Mietvertrages mit verbesserten Konditionen drängen und parallel die Umsetzung einer Veränderungssperre für diese Immobilie unverzüglich prüfen kann.

Das stadtbildprägende Eckgebäude mit zusätzlichem Einfluss auf die Lammstraße, ist zu wichtig, um es unkontrolliert den Markt zu überlassen. „Auch hierzu wurde die städtische Projektentwicklungsgesellschaft schließlich gegründet“, so Sarow abschließend.