Ab Mittwoch deutet sich Schneefall an. Da es so kalt ist, wird es immer trockener und es fällt weniger Schnee. Da werden dann zwei bis acht Zentimeter liegen, in den Höhenlagen vielleicht zwei bis drei Zentimeter mehr. Das ist eher eine Piko- bis Nanoversion von dem, was in Zentraldeutschland passiert. Auch liegt kaum noch Schnee im Schwarzwald. Vieles von dem, was zum Beispiel am Dobel lag, ist abgeschmolzen.