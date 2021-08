Enzkreis weiter entspannt

Inzidenz in Pforzheim sinkt leicht - Verschärfte Besuchsregeln im Helios Klinikum

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Pforzheim ist am Montag erneut leicht gesunken. Nach 27,0 am Samstag und 26,2 am Sonntag liegt der Wert nun bei 23,8. Es wurden keine neuen Infektionen gemeldet.