Inzidenz und Corona-Patientenzahlen in Pforzheim sinken: Siloah rät, den Sommer zu genießen

Die Zahl der Corona-Patienten und die Inzidenzwerte gehen auch in Pforzheim weiter zurück. Damit entspannt sich auch die Lage in den Kliniken. Die Affenpocken bereiten diesen derzeit noch keine Sorgen.

In Sachen Coronavirus hat sich die Lage an den Kliniken in der Stadt weiter entspannt. Die Zahl der Patienten geht zurück, sowohl im Helios Klinikum als auch im Siloah St. Trudpert Klinikum. Während die Pandemie allmählich auch aus der medialen Berichterstattung verschwindet, wird inzwischen vermehrt über die Fälle von Affenpocken berichtet, doch auch da geben die Kliniken zunächst Entwarnung. Grund zur Beunruhigung gibt es demnach nicht.

Stand Montag wurden im Siloah St. Trudpert Klinikum noch elf bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet, allesamt auf Normalstationen. Intensivpflichtig musste kein Patient behandelt werden. Deshalb geht das Klinikum nun auch dazu über, die Zahlen nur noch wöchentlich zu aktualisieren.

„Die Corona-Lage hat sich entspannt“, bestätigt Ljerka Pap, Leiterin Unternehmenskommunikation, auf Anfrage unserer Redaktion. Das bedeute allerdings nicht, dass Covid-19 für das Krankenhaus gar kein Thema mehr sein wird. Im Durchschnitt habe man zuletzt immer um die zehn Covid-19-Patienten im Haus behandelt, „sodass das Thema Corona die Krankenhäuser weiter beschäftigt, wenn auch nicht in der Intensität und dem Patientenaufkommen wie in den Wellen zuvor“, betonte Pap.

Ähnlich sieht die Lage im Helios Klinikum aus. Hier wurden am Freitag nur noch zwei Patienten mit Covid-19 auf den Normalstationen gemeldet, das entsprach etwa einem Prozent aller behandelten Fälle. Auf der Intensivstation liegt auch im Helios Klinikum aktuell kein Covid-19-Patient mehr.

Diese Entwicklung spiegelt sich nicht zuletzt in den Meldedaten für den Stadtkreis Pforzheim wieder: Nur noch 195 Fälle sind innerhalb der vergangenen Woche hier registriert worden. Zum Vergleich: Vor zwei Monaten, Mitte März, waren es im selben Zeitraum noch deutlich über 40.000.

Mit Blick auf den Sommer haben die Kliniken also gute Nachrichten: Man solle ihn einfach genießen, lautet der Ratschlag aus dem Siloah St. Trudpert Klinikum – und zwar „ungeachtet Ihres Impfstatus“. Lediglich bei größeren Veranstaltungen empfiehlt das Helios Klinikum weiterhin: „Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen.“

Affenpocken für Siloah kein Grund zur Sorge

Während sich die Lage in Sachen Covid-19 also weiter entspannt, zieht am Horizont bereits ein anderes Virus auf, das derzeit Schlagzeilen macht: die Affenpocken. Doch auch da besteht derzeit eigentlich kein Grund zur Sorge, versichert Pap. Notfalls könnte man im Siloah St. Trudpert Klinikum ohnehin schnell reagieren. „Isolationen würden hier, wie bei Corona oder anderen Infektionskrankheiten, bei Bedarf eingerichtet werden“, informiert Pap.

Derzeit sind die Fallzahlen aber noch sehr gering und beziehen sich hauptsächlich auf eine bestimmte Risikogruppe, klärt Christian Rupp, Chefarzt der Inneren Medizin II und Infektiologe am Helios Klinikum auf. „Zudem ist das Virus nicht so sehr über die Luft übertragbar.“ Bei Affenpocken seien die Symptome anfangs auch relativ unspezifisch. „Die Schwere der Erkrankung ist eher gering.“