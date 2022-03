Jahnhalle in Pforzheim ist bereit für ukrainische Flüchtlinge

Die Vorbereitungen zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen laufen in Pforzheim auf Hochtouren. Am Sonntag wurde die Notunterkunft in der Jahnhalle mit abgetrennten Bereichen eingerichtet, wo jeweils zwischen zwei und vier Feldbetten stehen. Bis zu 150 Menschen können dort untergebracht werden.

Die Zahl der Geflüchteten, die in der Stadt bereits privat untergekommen sind, liegt nach Erkenntnissen der Stadtverwaltung wohl schon deutlich darüber.

„Wir kennen die genaue Zahl aber nicht, weil es keine Meldepflicht gibt“, sagt Bürgermeister Frank Fillbrunn (FDP) als er sich gemeinsam mit Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) ein Bild von den Arbeiten in der Jahnhalle machte.

Er könne allen Geflüchteten nur empfehlen, dass sie sich bei der Stadt melden und im Jugend und Sozialamt registrieren lassen. Dies gelte nicht alleine, weil sie Anspruch auf soziale Leistungen haben und dort Unterstützung finden. „Es ist im Interesse von uns allen, dass das funktioniert.“

Stadt Pforzheim rechnet mit mehreren hundert ukrainischen Flüchtlingen

Die Jahnhalle wird zunächst als Anlaufstelle für Menschen zur Verfügung stehen, die keine Unterkunftsmöglichkeit in Pforzheim haben. In den kommenden Wochen sei mit mehreren hundert Personen zu rechnen, betonte Boch. Deshalb habe man neben der Jahnhalle bereits andere Objekte im Blick, etwa Hotels, Pensionen oder Gewerbeimmobilien, die bei Bedarf für eine Unterbringung geeignet seien und zügig zur Verfügung stünden.

Mit Blick auf die jüngsten Nachrichten, dass nun auch der westliche Teil der Ukraine beschossen werde, wo sich viele Binnenflüchtlinge aufhalten, „rechne ich damit, dass es zusätzliche Flüchtlingsströme geben wird und wir aus diesem Grund auf alles vorbereitet sein müssen“, erklärte Fillbrunn. Wie flexibel und schnell man Im Fall des Falles reagieren kann, das hätten die Stadtverwaltung und ihre Partner von der Feuerwehr bis zum DRK in der Jahnhalle gezeigt.

Kommandant Sebastian Fischer ordnete die Notunterkunft in der Jahnhalle als „eine Säule der enorm zahlreichen Aktivitäten“ in der Stadt ein, die innerhalb weniger Tage betriebsbereit gemacht worden ist, und sprach von einem „sehr guten Zusammenwirken vieler Akteure“. Ehrenamtliche Kräfte von Feuerwehr und THW etwa kümmerten sich am Sonntag um den Aufbau. In den beiden Tage zuvor waren bereits Schutzplatten auf dem Boden verlegt worden.

Derzeit keine Spenden für Jahnhalle und Theodor-Heuss-Gymnasium benötigt

Die Unterstützung am benachbarten Theodor-Heuss-Gymnasium ist groß, versicherte Schulleiter Stefan Mielitz. „Wir haben bei uns an der Schule eine unglaubliche Spendenbereitschaft.“ Daher brauche es zumindest momentan auch keine Spenden von außen, die hier abgegeben werden – zumal wenn parallel ja auch noch der Schulalltag am Laufen gehalten werden müsse, so Mielitz.

Der Zugang zur Halle selbst wird über ein Zelt im südlichen Bereich organisiert, erklärte Ralf Becker vom Katastrophenschutz. Jeder registrierte Flüchtling erhält dort ein Bändchen mit der Nummer des ihm zugewiesenen Bereichs innerhalb der Halle. Zum Schutz der Flüchtlinge werden zudem Security-Kräfte eingesetzt, kündigte OB Boch an.