In einem Pforzheimer Auktionshaus taucht ein 300 Jahre altes Nostradamus-Manuskript auf. Schnell meldet sich die Staatsanwaltschaft aus Rom in Pforzheim. Denn das Werk wurde 2007 aus einer Bibliothek in der italienischen Hauptstadt gestohlen.

Die Weissagungen des französischen Mathematikers und Astrologen Nostradamus (eigentlich hieß er Michel de Nostredame) sind auch über 500 Jahre nach seiner Geburt noch sehr bekannt und beliebt – nicht zuletzt bei Verschwörungstheoretikern.

Um Nostradamus und seine Weissagungen ranken sich verschiedene abenteuerliche Geschichten. Er soll beispielsweise schon im 16. Jahrhundert das Attentat von Sarajevo 1914 vorausgesagt haben, das der Auslöser des Ersten Weltkriegs war. Auch den Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Hiroshima 1945 soll Nostradamus prophezeit haben. Ähnlich abenteuerlich wie all diese Geschichten - aber wohl eindeutig wahr - ist die Reise einer 300 Jahre alten originalen Handabschrift seines Manuskripts „Nostradamus M. Prophezeiungen von Michele Nostradamo“.

Das Manuskript wurde 2007 aus einer Bibliothek in Rom gestohlen und landete schließlich in Pforzheim. An diesem Freitag gibt Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) das Werk an den italienischen Botschafter in Berlin zurück.

Aber wie landete es in Pforzheim? Wie kam es dazu?

Manuskript des Nostradamus: Römische Staatsanwaltschaft meldet sich in Pforzheim

Im April 2021 bietet ein Antiquitätenhändler das Manuskript über ein Pforzheimer Auktionshaus zur Versteigerung an. Startgebot: 12.000 Euro.

Wie Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) und Staatsanwaltschaft Pforzheim an diesem Freitag gemeinsam mitteilen, wendete sich kurze Zeit später die römische Staatsanwaltschaft an die Kollegen in Pforzheim. Sie ersuchen per Europäischer Ermittlungsanordnung darum, das Werk zu beschlagnahmen. Es besteht der dringende Verdacht, dass das angebotene Manuskript 2007 aus einer Bibliothek in Rom gestohlen wurde.

Die Staatsanwaltschaft Pforzheim leitet daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei sowie des Verstoßes gegen das Kulturgutschutzgesetz ein. Das LKA übernimmt den Fall. Beamte - unter anderem auch von der Polizei Pforzheim - stellen das Manuskript schließlich am 3. Mai vergangenen Jahres sicher.

Gestohlenes Buch gelangt von Rom über Paris und Karlsruhe nach Pforzheim

Die Ermittlungen ergeben, dass das Buch von Rom über einen Bücherflohmarkt in Paris und über Karlsruhe nach Pforzheim gelangt ist.

Expertinnen und Experten des Landesarchivs Baden-Württemberg können die Echtheit anhand eines Stempels der Bibliothek in Rom belegen.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth übergibt Manuskript in Berlin an den italienischen Botschafter

Beamte des LKA bringen das Manuskript daraufhin nach Berlin. Dort übergibt es Kulturstaatsministerin Roth an diesem Freitag an Armando Varricchio, den italienischen Botschafter – 15 Jahre nach dem Diebstahl.

Das Ermittlungsverfahren gegen den Anbieter des Buches ist noch nicht abgeschlossen.