Jetzt sind auch die Pforzheimer Bürger in Sachen Smart City gefragt

Mit der zweiten Zukunftswerkstatt hat Pforzheim am Mittwoch- und Donnerstagabend per Losverfahren ermittelte Bürger ins Reuchlinhaus eingeladen, um über Ideen zu sprechen.

Nachdem man vor zwei Wochen erst die zweite Phase des mit 9,1 Millionen Euro geförderten Modellprojekts Smart City Pforzheim mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Stadtgesellschaft eingeleitet hat, ging es nun in dieser Woche weiter mit der zweiten Zukunftswerkstatt.

Bei dieser konnten nun auch Bürger, die nach Angaben der Stadt per Zufallsprinzip ausgewählt worden sind, ihre Ideen einbringen. Die Anregungen aus der Bürgerschaft werden zunächst gesammelt und, wenn zu den Förderbedingungen passend, in das strategische Konzept integriert. Einbringen konnte sich die Stadtgesellschaft aber nicht nur an diesen beiden Tagen, das soll auch in den nächsten Wochen auf verschiedene Weise möglich sein.

Zunächst hat der Digitalisierungsbeauftragte Kevin Lindauer die zahlreichen Bürger dort am Mittwochabend begrüßt, die später in drei Gruppen aufgeteilt wurden, um in kleineren Runden „die wirklich wichtigen Themen“ der insgesamt sechs Handlungsfelder miteinander zu diskutieren – zunächst am Mittwochabend, fortgesetzt dann am Donnerstagabend.

Er selbst, versicherte Lindauer, habe sich „gefreut, dass Pforzheim als eines von deutschlandweit 28 Modellprojekten ausgezeichnet wurde und hierdurch Fördermittel für die Ausgestaltung einer Smart City zur Verfügung stehen“. Es sei eine „große Chance, die Digitalisierung aktiv und auch gemeinwohlorientiert anzugehen“, wenngleich mit der Förderung natürlich auch „gewisse Regularien“ verbunden seien, die es zu beachten gelte.

Fahrplan für die Entwicklung einer Smart City in Pforzheim steht auf der Agenda

Unter anderem muss ein Fahrplan für die Entwicklung einer Smart City erstellt werden, eine Strategie also, für die die ersten Grundsteine bereits vor zwei Wochen gelegt worden sind, so Lindauer. „Wir haben gemeinsam die erste Vision einer smarten Stadt entwickelt“ und dabei auch über die jeweilige Zielsetzungen in den Handlungsfeldern gesprochen.

Projektideen gibt es bereits einige: Im Bereich der smarten Umwelt etwa gibt es erste Überlegungen, wie man mit mehr Grün- und Freiräumen eine nachhaltige Stadt schaffen kann. Fragen einer besseren Lebensqualität wurden ebenso diskutiert, wie die Digitalisierung von Verwaltungsservices. Darauf will die Stadt nun aufbauen und auch über diese beiden Abende hinaus mit ihren Bürgern über deren konkrete Vorstellungen ins Gespräch kommen.

Das soll unter anderem im Sommer über eine Beteiligungsplattform im Internet möglich sein, darüber hinaus aber auch bei diversen öffentlichen Veranstaltungen und weiteren Beteiligungsformaten, die laut Stadt zielgruppengerecht zugeschnitten sein sollen, also sowohl klassisch als auch digital angeboten werden. Unter anderem plant man mit einem mobilen Ideenspeicher, der die Form eines sogenannten Tiny Houses haben wird: mit diesem will man regelmäßig an verschiedenen Standorten vor Ort sein, bei Schulen, Sportvereinen oder Ortsverwaltungen etwa.