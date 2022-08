Jugendeinrichtung und drei Gaststätten in Pforzheim werden Ziel von Einbrechern

Gleich vier Einbrüche hat es in den letzten Tagen in Pforzheim gegeben. Betroffen sind eine Jugendeinrichtung und drei Gaststätten. Die Taten könnten denselben Tätern zuzuordnen sein.

Bislang unbekannte Täter sind seit vergangenem Donnerstag in eine Jugendeinrichtung sowie in drei Gaststätten in Pforzheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie dabei unter anderem Elektrogeräte und Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Einbrecher drangen zwischen Donnerstag und Dienstag gewaltsam in eine Jugendeinrichtung in der Hirsauer Straße ein und entwendeten eine Spielkonsole sowie mehrere Videospiele. Von Sonntagabend auf Dienstagmorgen hebelten Eindringlinge die Tür einer Gaststätte in der Eutinger Straße auf, und stahlen offenbar Bargeld aus der Kasse und einem Spielautomaten.

Eine weitere Gaststätte wurde am frühen Dienstagmorgen das Ziel von Einbrechern. Hier verschafften sich die Täter gegen 3 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Innere der in der Osterfeldstraße befindlichen Räumlichkeiten. Es wurden Schubladen durchsucht und zwei Mobiltelefone entwendet.

Ebenfalls am Dienstagmorgen, zwischen 2.30 und 3 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Straße Am Waisenhausplatz eingebrochen. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, stahlen sie Münzgeld aus der Kasse sowie Getränke. Die Gesamthöhe des durch die Taten entstandenen Diebstahlschadens steht noch nicht fest.

Ob die Taten ganz oder teilweise einem oder mehreren Tätern zuzuordnen sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.