Jugendlicher bei Verkehrsunfall in Pforzheim leicht verletzt – Zeugenaufruf

Am Freitagmittag ist ein 14-jähriger Teenager an der Kreuzung von Zerrennerstraße und Leopoldstraße in Pforzheim von einer Autofahrerin angefahren worden. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Unfall gegen 13.10 Uhr. Die Fahrerin stiegt demnach aus ihrem Auto aus, um sich um den Jugendlichen zu kümmern. Der sagte, dass ihm nichts passiert sei. Daraufhin ging die Frau wieder in ihr Auto und fuhr davon.

Später allerdings wurde laut Polizei festgestellt, dass der Teenager bei dem Unfall doch leichte Verletzungen davongetragen hatte. Die Polizei sucht nun nach der Fahrerin des Wagens. Es soll sich dabei um einen blauen Ford FIesta älteren Baujahrs handeln.

Die Polizei bittet die Autofahrerin oder Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07231/186-3111 bei der Verkehrspolizei in Pforzheim zu melden.