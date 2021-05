Heißhunger auf Süßes

Junger Einbrecher wird in Pforzheim auf frischer Tat ertappt

Lust auf Süßigkeiten hatte am Samstag offenbar ein 16-Jähriger in Pforzheim. Der Jugendliche ist beim Einbruch in ein Kaufhaus erwischt worden. Dabei bot sich den Polizeibeamten ein unerwartetes Bild.