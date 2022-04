Junger Mann bei Raub in Pforzheim leicht verletzt

Ein junger Mann wurde am Donnerstagnachmittag in Pforzheim mutmaßlich ausgeraubt. Eine Wohnungsdurchsuchung der Tatverdächtigen bestätigte die Vermutung.

Zu einem mutmaßlichen Raub ist es am Donnerstagnachmittag im Bereich der Zehnthofstraße in Pforzheim gekommen. Gegen 16.30 Uhr packten drei Täter einen jungen Mann am Arm und zogen ihn in eine Tiefgarage, wie die Polizei mitteilte.

Es besteht der konkrete Verdacht, dass die Tatverdächtigen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren den Geschädigten im weiteren Verlauf unter Drohungen persönliche Dinge abgenommen haben. Weiterhin sollen sie ihn geschlagen und getreten haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstagabend stellten die Einsatzkräfte die mutmaßliche Beute sicher.

Den Beamten des Hauses des Jugendrechts gelang es durch Personenkenntnisse, die zunächst unbekannten Tatverdächtigen zu festzustellen. Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen dauern an. Der Geschädigte erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen.

Zeugen gesucht Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (0 72 31) 1 86 44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden.