Über Weihnachten in der Heimat

Von Pforzheim in die Luxushotels der Welt: Kai Winkler arbeitet in der Heimat des Golfsports

Kai Winkler aus Pforzheim wurde schon mit 32 Jahren General Manager eines „Leading Hotels of the World“ in Prag, machte Karriere in der Türkei, Dubai, China und Moskau - und wurde nun zum „General Manager“ einer Luxus-Kette.