Über 50 Gruppen dabei

Kanonenschläge und ein brennender Schneemann: Faschingsumzug in Dillweißenstein begeistert die Besucher

Nach drei Jahren Pause hatten die Faschingsnarren wieder richtig Lust auf den Umzug in Dillweißenstein. Entsprechend hoch ging es am Samstag am Ludwigsplatz her. Über 50 Gruppen und Tausende Besucher waren bei dem Spektakel dabei.