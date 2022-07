Kartenvorverkauf für Pforzheimer Lichterfest ist gestartet

Am 22. Juli soll die Mischung aus stimmungsvollen Lichteffekten und mitreißender Musik die Besucher in Pforzheim begeistern. Höhepunkt wird das Feuerwerk gegen Mitternacht sein.

„Es geht wieder los“, freut sich Oliver Reitz, Direktor des städtischen Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP), der mit dem Lichterfest eines der „Großformate in der Stadt“ veranstaltet. Nach zwei Jahren Zwangspause wirft das weithin beliebte Event bereits seine Schatten voraus: Zum mittlerweile 21.Mal wird es am 22. Juli im Enzauenpark stattfinden.

Maximal 5.000 Menschen dürfen an diesem Abend aufs Gelände. Dieses soll „durch Lichtinszenierungen zu einem Erlebnisraum“ werden, kündigt Reitz beim Pressegespräch am Freitagmittag an. Beim Lichterfest vertreten sein wird auch der Pforzheimer Kurier. „Dieses Jahr machen wir eine Los-Aktion passend zum Lichterfest“, verrät Regionalleiterin Ivonne Kuhnke.

Bürger aus Pforzheim und der Region sind an diesem Abend dazu eingeladen, im gut besuchten Biergarten oder auf einer Picknickdecke gemeinsam die Zeit zu verbringen. Für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm hat der WSP gesorgt. Ab 18 Uhr steht die Band „ENGELsZUNGEN“ auf der Bühne, die einen gepflegten Mix aus Pop, Rock, Soul und Jazz anbieten wollen, so Musiker Holger Engel, der bei dieser Gelegenheit gleich eine kleine Kostprobe seines musikalischen Könnens abgegeben hat.

Als Pforzheimer ist es für ihn eine besondere Freude, beim Lichterfest dabei sein zu können. Um 20.30 Uhr wartet dann mit der „Seán Treacy Band“ bereits „der nächste große Act“, verspricht Reitz. „Sie treffen genau den Nerv unserer Gäste“, ist er mit Blick auf deren Repertoire überzeugt, das Coversongs von Cindy Lauper bis AC/DC umfasst. „Man darf sich da auf viele Lieder freuen, die zum Mitsingen, Mittanzen und Mitschunkeln einladen.“

Illuminationen im Enzauenpark sind auch ökologisch

Musik werde aber nur „das eine große Thema“ an diesem Abend sein; das andere sind selbstverständlich die Illuminationen, schließlich verrät schon der Name Lichterfest, worauf sich die Besucher wieder freuen dürfen. „Wir werden im Enzauenpark und auch schon auf dem Weg dorthin eine Atmosphäre schaffen, die einfach stimmungsvoll ist und die den Raum so inszeniert, wie man die Fläche im Alltag üblicherweise nicht kennt.“

Dabei will man nicht auf große Strahler setzen, die Insekten verscheuchen. „Wir achten da schon darauf, dass es auch ökologisch korrekt sein wird“, versichert Reitz. Stattdessen wird der Enzauenpark in eine anmutig-dezente Stimmung zum Wohlfühlen getaucht, deren Höhepunkt und krönender Abschluss das Feuerwerk gegen 23.30 Uhr bilden wird. Genießen lässt sich das unter anderem im Lounge-Bereich mit Liegestühlen und Sitzwürfeln.

Es ist neben der zentral auf der Wiese platzierten Bühne eine der Änderungen, mit denen man die Traditionsveranstaltung für die Besucher in diesem Jahr optimiert hat. Und natürlich wird auch dieses Jahr wieder mit manchem Leckerbissen für das kulinarische Wohl gesorgt sein, verspricht Reitz.

Der Kartenvorverkauf für das Lichterfest startet am Montag, 4. Juli. Eine Karte kostet 12 Euro, Mitglieder der Volksbank Pforzheim zahlen einen Euro weniger. Menschen mit Behinderung dürfen kostenfrei eine Begleitperson mitbringen. Kinder bis einschließlich 12 Euro haben grundsätzlich freien Eintritt. Erhältlich sind die Karten unter anderem bei der Tourist-Information, in den Filialen der Volksbank und beim Pforzheimer Kurier.