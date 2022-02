Kein großer Aufschwung, aber viel Entspannung im Pforzheimer Einzelhandel

Noch ist es an diesem Dienstag-Nachmittag ruhig in der Pforzheimer Innenstadt. Seit einer Woche ist der Zugang zum Einzelhandel wieder ohne 3G-Nachweis möglich. Eigentlich wäre nun ein großer Ansturm auf Boutiquen und Shops zu erwarten, doch bei Händlern und Kunden in Pforzheim ruft der Wegfall der Regelung unterschiedliche Reaktionen hervor.

Für Thomas Sänger, Center-Manager der Schlössle-Galerie in Pforzheim geht es mit der neuen Regelung für das Einkaufszentrum in die richtige Richtung. In den ersten Monaten des Jahres läuft das Geschäft traditionell schlechter und durch die Kontrollen hatte man hier noch zusätzliche Einbußen erfahren. Mit dem Wegfall von 3G sehe er aber, das wieder mehr Leute kämen. Zwar sei das einstige Niveau noch längst nicht erreicht, aber die Situation gestalte sich gut für die Galerie. Sänger sieht der Zukunft gelassen entgegen: „Es ist beruhigend, dass die Menschen wieder ganz normal in die Geschäfte gehen können“.

Diese Entspannung fühlen auch die Kunden der Schlössle-Galerie. Judith Rinklin und Tabitha Nonnenmann sind zum Bummeln in die Galerie gekommen. Der 3G-Regelung beim Einkaufen trauern die beiden keineswegs hinterher: „Mit Winterjacke und Tüten beladen jedes Mal sein Handy und den Ausweis rauszukramen, das war schon stressig“, erzählt Nonnenmann. Die junge Frau trug deswegen ihren Ausweis immer griffbereit unter einer durchsichtigen Hülle an ihrem Handy mit. Wegen 3G jedoch ganz aufs Einkaufen zu verzichten, wäre für sie nicht in Frage gekommen. Das sieht ihre Shopping-Begleitung Judith Rinklin anders. Sie war schon vor Corona keine Hobby-Einkäuferin und tätigte während der Einschränkungen viele Besorgungen über das Internet: „Ich bin immer nur für das Nötigste in die Stadt, deswegen haben mich die Kontrollen wenig gestört“.

Eine gewisse Schwellen-Angst habe 3G jedoch bei den meisten Kunden hervorgerufen, so Erika Föst, Filialleitung bei Thalia in Pforzheim. Aktuell würden deshalb viele ihre Freude darüber bekunden endlich wieder ungehindert in den Laden kommen zu können. Föst ist sich sicher, dass die Stadt nach dem Wegfall der Regelung wieder mehr aufleben wird. Schon jetzt kämen mehr Kunden in die Buchhandlung. Mit Rückblick auf die vergangenen Monate habe die 3G-Regel jedoch nicht nur Kunden zurückgehalten. Auch für die Mitarbeiter bedeutete die Organisation der Nachweis-Kontrollen einiges an Mehraufwand. Man hoffe ab jetzt dauerhaft ohne dieses „Handicap“ auszukommen.

Diese Hoffnung haben auch Bernhard Tronser und das Team seines Elektrofachmarkts. In ihrem Geschäft hätten sich häufig Kunden ohne Nachweis beschwert, nachdem ihnen der Einlass verwehrt wurde. Hier habe man durch die Kontrollen schon einiges an Geschrei und Türen-Knallen aushalten müssen.

Und wie sieht es mit der Kundenzahl aus? Die Frage, ob der Wegfall der Regelung nun mehr Kunden brächte, kann Tronser nicht direkt mit „Ja“ beantworten. Natürlich kämen jetzt ein paar Leute mehr im Geschäft vorbei, doch großartig habe sich die Frequenz noch nicht erhöht: „Es muss sich vielleicht erst noch rumsprechen, dass man wieder in die Läden darf“. Für sein Geschäft allerdings habe die 3G-Regelung keine großen Verlust gebracht. Mit vielen Kunden wurde telefonisch Kontakt gehalten und es habe mehr Reparatur-Anfragen und Bestellungen von Ware gegeben, als direkte Beratung im Verkaufsraum.

Dieses Glück hatten die meisten Einzelhändler in Baden-Württemberg nicht. Nach Angaben des Handelsverbands Baden-Württemberg war die Einführung der 3G-Regelung im Schnitt für einen monatlichen Umsatzverlust von 21 Prozent verantwortlich. Der Wegfall der Regelung bedeute deshalb natürlich eine Erleichterung für die Händler. Eine wirkliche Steigerung der Kundenfrequenz in Innenstädten könne jedoch erst durch eine schnelle und uneingeschränkte Öffnung der Gastronomie möglich werden, so Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des HBV.

Für Nicole Kaelber, Geschäftsführerin von Intersport Schrey in der Wilferdinger Höhe habe die Regelung von Anfang an einen bitteren Beigeschmack gehabt. Sie und ihr Team würden nicht darüber urteilen wollen welchen Impfstatus und welche Meinung ihren Kunden haben. Trotzdem mussten sie wegen der Regelung viele ihrer Kunden abweisen und das obwohl bekannt sei, dass der Einzelhandel keinen Infektionsherd darstelle. Doch dieser Auffassung ist auch nicht jeder. Roland Stein, Inhaber von Betten Stein bemängelt, dass einige Kunden sogar erneut fernbleiben, da sie sich durch den Wegfall der Regelung jetzt unsicherer fühlen. „Für die zwei, drei Kunden, die jetzt wieder reindürfen, bleiben andere weg“, erzählt er. Auch große Ketten wie Galeria Kaufhof nehmen die Bedenken seitens der Kundschaft war und weisen gleich am Eingang des Kaufhauses dauraufhin, dass bei ihnen weiterhin sicher eingekauft werden könne. Es bleibt deswegen abzuwarten, ob sich die Kunden angesichts hoher Inzidenzen eher für Sorge oder für Unbekümmertheit entscheiden.