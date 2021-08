Keller in Pforzheim aufgebrochen und Pedelec entwendet

Unbekannte Diebe haben in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 0.30 Uhr und 6.30 Uhr sieben von acht Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Blumenheckstraße in Pforzheim aufgebrochen.

Nach Informationen der Polizei haben die Unbekannten die Pedelec und Getränkeflaschen entwendet.