Hinter anfahrendem Bus gelaufen

Kind in Pforzheim beim Überqueren der Fahrbahn von Auto erfasst

Ein Autofahrer in Pforzheim hat am Dienstagmittag in der Straße „Auf der Rotplatte“ ein Kind beim Überqueren der Straße erfasst und verletzt. Vorsorglich brachten Rettungskräfte den 11-jährigen für eine stationäre Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus.