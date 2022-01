Polizei ermittelt

Kinderwagen in Hausflur angezündet: Sieben Verletzte nach schwerer Brandstiftung in Pforzheim

Ein Unbekannter hat am späten Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim einen im Treppenhaus abgestellten Kinderwagen angezündet. Dabei wurden sieben Personen verletzt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.